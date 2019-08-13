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На Волині паліїв сухої рослинності оштрафували на майже 50 тисяч гривень. ВІДЕО

На Волині паліїв сухої рослинності оштрафували на майже 50 тисяч гривень. ВІДЕО
Від початку року на волинян за самовільне випалювання рослинності або її залишків склали 119 протоколів. Про це Суспільному розповів керівник відділу Держекоінспекції в області Антон Поліщук. Каже: загальна сума штрафів становить 48 382 грн.

За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність: для громадян - від 3060 до 6120 грн., для посадових осіб - від 15300 до 21420 грн, - каже Антон Поліщук.

Рятувальники та екоінспектори провели у Луцькому районі профілактичний рейд. Перевіряли, чи дотримуються аграрії правил пожежної безпеки під час роботи на полі та чи мають вогнегасники.

У Луцькому районі не зафіксували загорянь під час жнив, - каже інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко.

"Біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорано на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинен бути вогнегасник і повинні бути лопати та хлопавки, щоб застукати, якщо загорілося", - розповів пожежний.

На полі поблизу села Забороль Луцького району працює 4 комбайни, - каже агроном сільгосппідприємства "Урожай" Ігор Гасан. Молотять ячмінь на 98-ми га. Протипожежних правил, говорить, дотримуються.

"Ми обмолотили по кругу всі поля подискували. Крім того у нас біля комбайнів завжди стоїть бочка з водою, яка їздить слідом", - розповів агроном Ігор Гасан.


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Теги: поле, стерня, спалювання, штраф
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