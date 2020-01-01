вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*

«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
У ТРЦ «ПортCity» запускають розіграш 3-х комплектів велосипедів, по три у кожному, для всієї родини.

Про це повідомила дирекція закладу.

Щоб взяти участь у розіграші 3-х комплектів велосипедів для родин, потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції») єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.

«Найкращий сімейний відпочинок на власних велосипедах чекає саме на вас», – пишуть організатори і бажають усім учасникам удачі.

* Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.
** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудьте взяти з собою документи, що засвідчують особу).

М. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, велодень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили нарколабораторію, яку облаштували у гаражі. ФОТО
Сьогодні, 17:15
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
Сьогодні, 17:04
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
Сьогодні, 16:40
Молода українка в Польщі під час сварки зарізала чоловіка
Сьогодні, 16:38
Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон* У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
05 серпень, 10:44
У ТРЦ ПортCity відкрили нову туристичну агенцію* У ТРЦ ПортCity відкрили нову туристичну агенцію*
04 серпень, 11:08
У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа* У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
29 липень, 10:15
Луцький «Strike City» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами* Луцький «Strike City» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами*
16 липень, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили нарколабораторію, яку облаштували у гаражі. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
Сьогодні, 17:04
 0
ВО «Батьківщина» висуватиме кандидатів на місцевих виборах у всіх радах Волині*
Сьогодні, 16:40
 0
Молода українка в Польщі під час сварки зарізала чоловіка
Сьогодні, 16:38
 0
Яким було Рожище у міжвоєнний період. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8