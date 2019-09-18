Роботи ні на мить не припиняються: як у Луцьку «росте» ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Тут є все необхідне для комфортного проживання, а також яскравого дозвілля. Зокрема, комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна і пікнік із друзями влаштувати, і на велосипедах покататися, і погратися з домашнім улюбленцем, і відпочити від міського гамору у затінку із книгою. Окрім того, для найменших мешканців житлового комплексу облаштували



Прихильники здорового способу життя також зможуть потренуватися недалеко від дому. На території житлового комплексу встановили сучасні вуличні тренажери від відомого виробника.



Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А,



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Тепер і тут «кипить» життя.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набув зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Закінчили у двох секціях й сантехнічні роботи. Нині у будинку заливають стяжки - у другій секції цей процес уже завершили, у першій секції готові 3 поверхи. Також на фініші роботи з утеплення фасадів. Попри масштаби будівництва, біля другого та третього будинків ведуть підготовку до прокладання асфальту - невдовзі тут з'явиться новенька дорога.



У четвертому будинку ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Фахівці встановили вікна на усіх поверхах будинку, виконали утеплення вентиляційних каналів. На сьогодні тут розпочали влаштування покрівлі та електротехнічні роботи у другій секції, завершили їх у першій. Окрім цього, сантехнічні роботи розпочали у трьох під'їздах багатоповерхівки.



Не вщухають роботи й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence». На Конякіна, 3Д уже звели три поверхи у двох секціях та працюють над цегляною кладкою 4-го поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – сезон відпусток. Однак, будівельники знаної на Волині та за її межами компанії «ЛДБК» працюють не покладаючи рук, адже знають, що кожна хвилина роботи наближає власників житла до мрії – затишної оселі у новому житловому комплексі «Caramel Residence».Тут є все необхідне для комфортного проживання, а також яскравого дозвілля. Зокрема, комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна і пікнік із друзями влаштувати, і на велосипедах покататися, і погратися з домашнім улюбленцем, і відпочити від міського гамору у затінку із книгою. Окрім того, для найменших мешканців житлового комплексу облаштували дитяче містечко «Карамелька» , яке вже встигли полюбити діти з усього мікрорайону.Прихильники здорового способу життя також зможуть потренуватися недалеко від дому. На території житлового комплексу встановили сучасні вуличні тренажери від відомого виробника.Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, почали облаштовувати свої помешкання , а зараз життя тут вирує на повну.У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Тепер і тут «кипить» життя.Будинок, що на Конякіна, 3В, набув зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Закінчили у двох секціях й сантехнічні роботи. Нині у будинку заливають стяжки - у другій секції цей процес уже завершили, у першій секції готові 3 поверхи. Також на фініші роботи з утеплення фасадів. Попри масштаби будівництва, біля другого та третього будинків ведуть підготовку до прокладання асфальту - невдовзі тут з'явиться новенька дорога.У четвертому будинку ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Фахівці встановили вікна на усіх поверхах будинку, виконали утеплення вентиляційних каналів. На сьогодні тут розпочали влаштування покрівлі та електротехнічні роботи у другій секції, завершили їх у першій. Окрім цього, сантехнічні роботи розпочали у трьох під'їздах багатоповерхівки.Не вщухають роботи й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence». На Конякіна, 3Д уже звели три поверхи у двох секціях та працюють над цегляною кладкою 4-го поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.

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