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На території волинського заказника спіймали браконьєрів, які ловили рибу сітками. ФОТО

На території волинського заказника спіймали браконьєрів, які ловили рибу сітками. ФОТО
Під час рибоохоронного рейду на території гідрологічного заказника «Оріхівський» Ратнівського викрили браконьєрів.

Так, вчора, 11 серпня, близько 7 ранку двоє мешканців села Березники з дерев’яних човнів здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома сітками, інформує пресслужба Волинського рибоохороного патруля.

Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству. Інцидент стався на озері Мале Оріхівське Ратнівського району.

На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

️Волинський рибпатруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства прохання повідомляти за номером «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

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Теги: заказник, порушення, рибпатруль
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