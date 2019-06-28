На Волині через спалювання соломи загорівся берег річки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
На Волині пожежники гасили пожежу на березі річки Турія.
Займання сухої рослинності між селами Кульчин, Соловичі та селищем Турійськ сталося у четвер, 13 серпня. Про це для ІА ВолиньPost розповів очевидець пожежі Володимир Красуля.
Очільник Турійського районного сектору управління ДСНС України у Волинській області Микола Данилюк, який керував пожежниками, зазначив, що пожежа "стартувала" з приватного городу в селі Кульчин, де спалювали залишки соломи. Тоді вогонь перекинувся на очерет біля річки Турія.
За словами Володимира Красулі, пожежники перш за все намагалися не допустити перекидання полум'я на іншу сторону річки, адже місцями там був перехресний очерет.
"На дворі 30 градусів тепла, жнива, дякуючи пожежникам біди, яка могла б бути, не сталося. Вогнеборці впоралися за 30-40 хвилин", - каже Володимир Красуля.
Наразі точну причину пожежі і винуватців встановлює поліція.
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Займання сухої рослинності між селами Кульчин, Соловичі та селищем Турійськ сталося у четвер, 13 серпня. Про це для ІА ВолиньPost розповів очевидець пожежі Володимир Красуля.
Очільник Турійського районного сектору управління ДСНС України у Волинській області Микола Данилюк, який керував пожежниками, зазначив, що пожежа "стартувала" з приватного городу в селі Кульчин, де спалювали залишки соломи. Тоді вогонь перекинувся на очерет біля річки Турія.
За словами Володимира Красулі, пожежники перш за все намагалися не допустити перекидання полум'я на іншу сторону річки, адже місцями там був перехресний очерет.
"На дворі 30 градусів тепла, жнива, дякуючи пожежникам біди, яка могла б бути, не сталося. Вогнеборці впоралися за 30-40 хвилин", - каже Володимир Красуля.
Наразі точну причину пожежі і винуватців встановлює поліція.
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