На Волині через спалювання соломи загорівся берег річки. ФОТО, ВІДЕО

На Волині пожежники гасили пожежу на березі річки Турія.Займання сухої рослинності між селами Кульчин, Соловичі та селищем Турійськ сталося у четвер, 13 серпня. Про це длярозповів очевидець пожежіОчільник Турійського районного сектору управління ДСНС України у Волинській області, який керував пожежниками, зазначив, що пожежа "стартувала" з приватного городу в селі Кульчин, де спалювали залишки соломи. Тоді вогонь перекинувся на очерет біля річки Турія.За словами Володимира Красулі, пожежники перш за все намагалися не допустити перекидання полум'я на іншу сторону річки, адже місцями там був перехресний очерет."На дворі 30 градусів тепла, жнива, дякуючи пожежникам біди, яка могла б бути, не сталося. Вогнеборці впоралися за 30-40 хвилин", - каже Володимир Красуля.Наразі точну причину пожежі і винуватців встановлює поліція.