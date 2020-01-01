На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік
Сьогодні, 12:59
У Ківерцівському районі від коронавірусної інфекції помер 89-річний чоловік.
Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за добу в області зареєстрували 58 нових випадків COVID-19, епідситуація нестабільна.
Помер 89-річний мешканець Ківерцівського району. Захворів на початку липня, за допомогою не звертався. Був госпіталізований у Ківерцівське МТО. Лікувався в обласній клінічній лікарні.
У волинянина діагностували пневмонію. Він мав хронічні серцево-судинні захворювання.
Наталія Янко відзначила, що останнім часом зросла кількість людей, що мають пневмонію – 242 випадки проти 190 минулого тижня. У 3 рази зросла кількість випадків недуги у Луцькому районі, вдвічі – у Ківерцівському, Луцьку – 20 %.
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Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за добу в області зареєстрували 58 нових випадків COVID-19, епідситуація нестабільна.
Помер 89-річний мешканець Ківерцівського району. Захворів на початку липня, за допомогою не звертався. Був госпіталізований у Ківерцівське МТО. Лікувався в обласній клінічній лікарні.
У волинянина діагностували пневмонію. Він мав хронічні серцево-судинні захворювання.
Наталія Янко відзначила, що останнім часом зросла кількість людей, що мають пневмонію – 242 випадки проти 190 минулого тижня. У 3 рази зросла кількість випадків недуги у Луцькому районі, вдвічі – у Ківерцівському, Луцьку – 20 %.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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