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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік

На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік
У Ківерцівському районі від коронавірусної інфекції помер 89-річний чоловік.

Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за добу в області зареєстрували 58 нових випадків COVID-19, епідситуація нестабільна.

Помер 89-річний мешканець Ківерцівського району. Захворів на початку липня, за допомогою не звертався. Був госпіталізований у Ківерцівське МТО. Лікувався в обласній клінічній лікарні.

У волинянина діагностували пневмонію. Він мав хронічні серцево-судинні захворювання.

Наталія Янко відзначила, що останнім часом зросла кількість людей, що мають пневмонію – 242 випадки проти 190 минулого тижня. У 3 рази зросла кількість випадків недуги у Луцькому районі, вдвічі – у Ківерцівському, Луцьку – 20 %.

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Теги: Волинь, смерть, коронавірус
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