На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік

У Ківерцівському районі від коронавірусної інфекції помер 89-річний чоловік.Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за добу в області, епідситуація нестабільна.Помер 89-річний мешканець Ківерцівського району. Захворів на початку липня, за допомогою не звертався. Був госпіталізований у Ківерцівське МТО. Лікувався в обласній клінічній лікарні.У волинянина діагностували пневмонію. Він мав хронічні серцево-судинні захворювання.Наталія Янко відзначила, що останнім часом зросла кількість людей, що мають пневмонію – 242 випадки проти 190 минулого тижня. У 3 рази зросла кількість випадків недуги у Луцькому районі, вдвічі – у Ківерцівському, Луцьку – 20 %.