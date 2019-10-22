вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку, яка вдарила чоловіка ножем, суд звільнив від покарання

Волинянку, яка вдарила чоловіка ножем, суд звільнив від покарання
Вдома у подружжя, що мешкає у селі Гулівка на Ковельщині, трапився конфлікт. 46-річна жінка схопила ніж і нанесла рукояткою кілька ударів по голові чоловіка. Він отримав легке тілесне ушкодження.

Про це пише Ковель медіа.

На засіданні Ковельського міськрайонного суду адвокатка потерпілого подала його клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності і закриття провадження у зв’язку з примиренням сторін. Чоловік попросив підтримати клопотання.

Суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності і закрив провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, жінка, суд, ніж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб
Сьогодні, 02:17
Волинянку, яка вдарила чоловіка ножем, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 01:34
В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень
Сьогодні, 00:42
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
15 серпень, 23:32
Схожі новини
На Волині п'яна жінка з ножем напала на свого співмешканця, з яким виховує двох дітей На Волині п'яна жінка з ножем напала на свого співмешканця, з яким виховує двох дітей
30 липень, 03:29
Боїться виходити на вулицю: волинянка запевняє, що її хоче вбити колишній співмешканець Боїться виходити на вулицю: волинянка запевняє, що її хоче вбити колишній співмешканець
22 жовтень, 2019, 17:20
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
21 січень, 2019, 12:03
На Волині чоловік підрізав жінку На Волині чоловік підрізав жінку
16 січень, 2017, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб
Сьогодні, 02:17
 0
Волинянку, яка вдарила чоловіка ножем, суд звільнив від покарання
Сьогодні, 01:34
 0
В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень
Сьогодні, 00:42
 0
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
15 серпень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8