Волинянку, яка вдарила чоловіка ножем, суд звільнив від покарання





Про це пише



На засіданні Ковельського міськрайонного суду адвокатка потерпілого подала його клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності і закриття провадження у зв’язку з примиренням сторін. Чоловік попросив підтримати клопотання.



Суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності і закрив провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдома у подружжя, що мешкає у селі Гулівка на Ковельщині, трапився конфлікт. 46-річна жінка схопила ніж і нанесла рукояткою кілька ударів по голові чоловіка. Він отримав легке тілесне ушкодження.Про це пише Ковель медіа На засіданні Ковельського міськрайонного суду адвокатка потерпілого подала його клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності і закриття провадження у зв’язку з примиренням сторін. Чоловік попросив підтримати клопотання.Суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності і закрив провадження.

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