Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим





Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у



"Сьогодні затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російській валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.



Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.



Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі проведення операції Об’єднаних сил затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив здатися українським військовим.Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці "Сьогодні затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російській валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію