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Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим

Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим
У районі проведення операції Об’єднаних сил затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив здатися українським військовим.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"Сьогодні затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російській валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.

Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.

Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.

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Теги: ООС, ЛНР, штаб, снайпер
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