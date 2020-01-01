Не витримав знущань: снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовим
Сьогодні, 02:08
У районі проведення операції Об’єднаних сил затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив здатися українським військовим.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
"Сьогодні затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російській валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.
Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.
Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.
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Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.
"Сьогодні затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російській валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.
Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.
Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.
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