Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 21:20
У Луцьку на перехресті вулиць Глушець та Дубнівської сталася ДТП за участю чотирьох авто: ВАЗ 2105, ВАЗ 2108, чорвоний Ford та чорний Nissan.
Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася навпроти будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася навпроти будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку.
На місці аварії працює патрульна поліція.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
Деталі згодом.
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