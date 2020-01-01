Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО





Про це



Автопригода сталася навпроти будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку.



На місці аварії працює патрульна поліція.



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Глушець та Дубнівської сталася ДТП за участю чотирьох авто: ВАЗ 2105, ВАЗ 2108, чорвоний Ford та чорний Nissan.Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.Автопригода сталася навпроти будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку.На місці аварії працює патрульна поліція.Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.Деталі згодом.

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