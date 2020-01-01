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Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО

Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Глушець та Дубнівської сталася ДТП за участю чотирьох авто: ВАЗ 2105, ВАЗ 2108, чорвоний Ford та чорний Nissan.

Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.

Автопригода сталася навпроти будівлі Генконсульства Польщі у Луцьку.

На місці аварії працює патрульна поліція.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Деталі згодом.

Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, Генконсульство, перехрестя
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