На Волині на одну збільшилася кількість «коронавірусних» лікарень першої хвилі

Перелік лікарень першої хвилі, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом, поповнила Камінь-Каширська центральна районна лікарня.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.Інформують, що учора, 19 серпня, у профільному міністерстві внесли зміни до переліку закладів охорони здоров'я першої хвилі, доповнивши його, зокрема, Камінь-Каширською центральною районною лікарнею,, а також здійснили перерахунок ліжок для лікування хворих на COVID-19 у закладах першої та другої хвилі (додали ліжка інтенсивної терапії).Так, у лікарні Каменя-Каширського передбачили 25 ліжкомісць для хворих зі згаданою недугою.Додана лікарня стала дев’ятим закладом першоі хвилі в області. Раніше до цього переліку входили обласна інфекційна та обласна клінічна лікарні, Ковельське МТМО, Любомльське ТМО, Волинське обласне дитяче ТМО, пологовий будинок у Луцьку, лікарні в Ківерцях та Нововолинську.Наразі в області – 573 ліжка, передбачені для хворих на коронавірус та осіб з підозрою, у закладах першої хвилі та 228 ліжок у закладах другої хвилі. Загальна кількість ліжкомісць – 801.Нагадаємо, раніше в ОДА пояснювали, що в області практично одразу для цих потреб почали задяювати лікарні і першої, і другої хвилі, аби забезпечити близькість хворих до медзакладів.