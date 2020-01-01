На Волині на одну збільшилася кількість «коронавірусних» лікарень першої хвилі
Сьогодні, 16:10
Перелік лікарень першої хвилі, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом, поповнила Камінь-Каширська центральна районна лікарня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.
Інформують, що учора, 19 серпня, у профільному міністерстві внесли зміни до переліку закладів охорони здоров'я першої хвилі, доповнивши його, зокрема, Камінь-Каширською центральною районною лікарнею,, а також здійснили перерахунок ліжок для лікування хворих на COVID-19 у закладах першої та другої хвилі (додали ліжка інтенсивної терапії).
Так, у лікарні Каменя-Каширського передбачили 25 ліжкомісць для хворих зі згаданою недугою.
Додана лікарня стала дев’ятим закладом першоі хвилі в області. Раніше до цього переліку входили обласна інфекційна та обласна клінічна лікарні, Ковельське МТМО, Любомльське ТМО, Волинське обласне дитяче ТМО, пологовий будинок у Луцьку, лікарні в Ківерцях та Нововолинську.
Наразі в області – 573 ліжка, передбачені для хворих на коронавірус та осіб з підозрою, у закладах першої хвилі та 228 ліжок у закладах другої хвилі. Загальна кількість ліжкомісць – 801.
Нагадаємо, раніше в ОДА пояснювали, що в області практично одразу для цих потреб почали задяювати лікарні і першої, і другої хвилі, аби забезпечити близькість хворих до медзакладів.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.
Інформують, що учора, 19 серпня, у профільному міністерстві внесли зміни до переліку закладів охорони здоров'я першої хвилі, доповнивши його, зокрема, Камінь-Каширською центральною районною лікарнею,, а також здійснили перерахунок ліжок для лікування хворих на COVID-19 у закладах першої та другої хвилі (додали ліжка інтенсивної терапії).
Так, у лікарні Каменя-Каширського передбачили 25 ліжкомісць для хворих зі згаданою недугою.
Додана лікарня стала дев’ятим закладом першоі хвилі в області. Раніше до цього переліку входили обласна інфекційна та обласна клінічна лікарні, Ковельське МТМО, Любомльське ТМО, Волинське обласне дитяче ТМО, пологовий будинок у Луцьку, лікарні в Ківерцях та Нововолинську.
Наразі в області – 573 ліжка, передбачені для хворих на коронавірус та осіб з підозрою, у закладах першої хвилі та 228 ліжок у закладах другої хвилі. Загальна кількість ліжкомісць – 801.
Нагадаємо, раніше в ОДА пояснювали, що в області практично одразу для цих потреб почали задяювати лікарні і першої, і другої хвилі, аби забезпечити близькість хворих до медзакладів.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Єгипті вирішили не пускати туристів без тесту на COVID-19
Сьогодні, 09:00
Коментарі 0
Останні новини
На Волині на одну збільшилася кількість «коронавірусних» лікарень першої хвилі
Сьогодні, 16:10
У місті на Волині горів гараж
Сьогодні, 16:04
Мешканець Закарпаття обікрав волинянина на понад 2 мільйони гривень: його спільник – досі у розшуку
Сьогодні, 15:55
Без їжі і хворі на коронавірус: як у Польщі посередник кинув напризволяще українських заробітчан
Сьогодні, 15:36