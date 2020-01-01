21 серпня на Волині: гортаючи календар
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21 серпня день народження в голови наглядової ради акціонерного товариства ВАТ "Луцьксантехмонтаж-536" Віктора Чорнухи (на фото).
Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Особисте свято сьогодні у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.
21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
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Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Особисте свято сьогодні у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.
21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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