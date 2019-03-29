Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала почесну відзнаку

21 серпня жительці Володимира-Волинського, якій указом президента України присвоїли звання “Мати-героїня”, вручили відзнаку.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.В Україні звання “Мати-героїня” має статус державної нагороди. У серпні 2020 року таке звання отримала мешканка Володимира-Волинського Віра Мартинюк, яка виховує 7 дітей.Вручаючи відзнаку, міський головависловив вдячність багатодітній мамі за вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління, самовіддану материнську працю, а також побажав тепла та затишку в родині.Нагадаємо, що указом президента України від 29-го червня 2001-го року № 476/2001 “Про почесні звання України” почесне звання ”Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох i більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законодавством порядку.