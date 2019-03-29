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Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала почесну відзнаку

Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала почесну відзнаку
21 серпня жительці Володимира-Волинського Вірі Мартинюк, якій указом президента України присвоїли звання “Мати-героїня”, вручили відзнаку.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

В Україні звання “Мати-героїня” має статус державної нагороди. У серпні 2020 року таке звання отримала мешканка Володимира-Волинського Віра Мартинюк, яка виховує 7 дітей.

Вручаючи відзнаку, міський голова Петро Саганюк висловив вдячність багатодітній мамі за вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління, самовіддану материнську працю, а також побажав тепла та затишку в родині.

Нагадаємо, що указом президента України від 29-го червня 2001-го року № 476/2001 “Про почесні звання України” почесне звання ”Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох i більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Волинянка, яка виховує 7 дітей, отримала почесну відзнаку




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Теги: Володимир, мати-героїня, відзнака
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