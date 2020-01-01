Як «росте» найяскравіший житловий комплекс Луцька: фотозвіт із будівництва «Caramel Residence»*

«Caramel Residence» активно тривають, а щасливі мешканці вже зданих будинків оцінюють усі перевагами життя на чудово озелененій території міста. Будівельники знаної на Волині та за її межами компанії



Територія комплексу охоплює аж 8 гектарів, там є вдосталь місця, де можна відпочити, прогулюючись із родиною чи друзями, зайнятися спортом на сучасних тренажерах від відомого виробника або ж знайти свій куточок затишку, приміром, читаючи книжку. Забудовник подбав і про найменших мешканців, облаштувавши там дитяче містечко «Карамелька», яке вже встигли полюбити діти із усього мікрорайону.







Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А почали облаштовувати свої помешкання, а зараз життя тут вирує на повну.



Така ж ситуація і у багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б. Там майстри вже завершили усі етапи будівництва і навіть облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали.







Активно змінюється і будинок, що на Конякіна, 3В. Основні роботи над фасадом вже закінчили, його утеплили і підготували до фарбування у такі ж яскраві і приємні кольори, як і попередні два будинки «карамельного» комплексу. Перша секція багатоповерхівки вже готова повністю, роботи ж у другій завершили на 60%. Спеціалісти встановили вікна і завершили штукатурні роботи. Це стосується і проведення сантехнічних комунікацій у перших двох секціях.







У четвертому будинку ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Фахівці встановили вікна на усіх поверхах будинку, виконали утеплення вентиляційних каналів. Роботи над покрівлею завершили на 50%. У першій секції завершили електротехнічні роботи і закінчують облаштовувати систему електропостачання у другій. У трьох під’їздах багатоповерхівки розпочали сантехнічні роботи.



Попри масштаби будівництва, біля будинків «В» та «Г» вже ведуть підготовку до прокладання асфальту. Невдовзі тут з'явиться новенька дорога, аби зробити життя мешканців комплексу ще більш комфортним.







Не припиняють роботи й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж.



У першому з них вже звели п’ять поверхів перших двох секцій й далі активно працюють над цегляною кладкою. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий «нульовий цикл» без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.







Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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