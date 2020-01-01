Подорожі до Єгипту: які діятимуть вимоги до тесту на коронавірус для туристів





Про це



"Із 1 вересня цього року всі без виключення громадяни молодше 6 років, включно з громадянами Єгипту, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття", - зазначили у пресслужбі.



Сертифікат має відповідати таким вимогам:



- містити точну дату та час здачі тесту особою;

- має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та містити печатку лабораторії;

- не повинен містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

- має містити інформацію про проведений вид тесту;

- у сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.



Ці ж вимоги мають виконувати екіпажі морських і повітряних суден, які прибуватимуть до Єгипту. Проведення ПЛР-тестів для цієї категорії осіб має узгоджуватись агентською компанію з обслуговування суден із міністерства охорони здоров'я країни. При цьому список членів екіпажу суден з вказанням їх прізвищ, імен та громадянства має бути поданий агентською компанією до МОЗ не пізніше, ніж за 48 годин до запланованого прибуття судна.



"Громадяни, які не матимуть необхідного сертифікату, не будуть допущені до перетину державного кордону АРЄ до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії", — наголосили у посольстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 вересня до Єгипту пускатимуть лише туристів з негативним тестом на коронавірус, який має відповідати певним вимогам.Про це повідомили у посольстві Єгипту в Україні."Із 1 вересня цього року всі без виключення громадяни молодше 6 років, включно з громадянами Єгипту, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття", - зазначили у пресслужбі.Сертифікат має відповідати таким вимогам:- містити точну дату та час здачі тесту особою;- має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та містити печатку лабораторії;- не повинен містити жодних виправлень, підтирань чи правок;- має містити інформацію про проведений вид тесту;- у сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.Ці ж вимоги мають виконувати екіпажі морських і повітряних суден, які прибуватимуть до Єгипту. Проведення ПЛР-тестів для цієї категорії осіб має узгоджуватись агентською компанію з обслуговування суден із міністерства охорони здоров'я країни. При цьому список членів екіпажу суден з вказанням їх прізвищ, імен та громадянства має бути поданий агентською компанією до МОЗ не пізніше, ніж за 48 годин до запланованого прибуття судна."Громадяни, які не матимуть необхідного сертифікату, не будуть допущені до перетину державного кордону АРЄ до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії", — наголосили у посольстві.

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