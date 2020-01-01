У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 10:25
У боулінг-клубі «StrikeCity» пропонують смакувати комплексними обідами весь день.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 12:00 до 18:00 за телефоном: 067 334 50 85.
Вартість – 40 гривень.
Пообідати можна у StrikeCity або ж взяти їжу з собою.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 12:00 до 18:00 за телефоном: 067 334 50 85.
Вартість – 40 гривень.
Пообідати можна у StrikeCity або ж взяти їжу з собою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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