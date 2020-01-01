У луцькому пологовому – дві пацієнтки з коронавірусом
Сьогодні, 17:38
Станом на 31 серпня у Луцькому клінічному пологовому будинку перебувають дві пацієнтки з підтвердженим коронавірусом і одна – з підозрою на цю недугу.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в адміністрації закладу.
Інформують, що ситуація – під контролем, хворі – у задовільному стані. Жодна з них не підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Додають також, що Луцький клінічний пологовий будинок – заклад першої хвилі госпіталізації хворих на коронавірус, тож усіх вагітних жінок з області, у яких виявляють недугу, мають госпіталізовувати інфекційною бригадою саме сюди.
Більше того, зауважують, що заклад повністю забезпечений усім необхідним, тут дотримуються протиепідемічних заходів. З хворими на коронавірус працюють окремі команди медиків у окремих, спеціально облаштованих під ці потреби приміщеннях.
Загалом у Луцькому клінічному пологовому 36 ліжок передбачені для лікування хворих на коронавірус та пацієнток з підозрою.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в адміністрації закладу.
Інформують, що ситуація – під контролем, хворі – у задовільному стані. Жодна з них не підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Додають також, що Луцький клінічний пологовий будинок – заклад першої хвилі госпіталізації хворих на коронавірус, тож усіх вагітних жінок з області, у яких виявляють недугу, мають госпіталізовувати інфекційною бригадою саме сюди.
Більше того, зауважують, що заклад повністю забезпечений усім необхідним, тут дотримуються протиепідемічних заходів. З хворими на коронавірус працюють окремі команди медиків у окремих, спеціально облаштованих під ці потреби приміщеннях.
Загалом у Луцькому клінічному пологовому 36 ліжок передбачені для лікування хворих на коронавірус та пацієнток з підозрою.
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Коментарі 1
Закривайте цей пологовий будинок нафіг. Зачали дитину вдома, нехай родить вдома. Зачали дитину в іншому місці все одно нехай родить вдома. Здоровішими будуть мама і дитя.
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