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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У луцькому пологовому – дві пацієнтки з коронавірусом

У луцькому пологовому – дві пацієнтки з коронавірусом
Станом на 31 серпня у Луцькому клінічному пологовому будинку перебувають дві пацієнтки з підтвердженим коронавірусом і одна – з підозрою на цю недугу.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в адміністрації закладу.

Інформують, що ситуація – під контролем, хворі – у задовільному стані. Жодна з них не підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Додають також, що Луцький клінічний пологовий будинок – заклад першої хвилі госпіталізації хворих на коронавірус, тож усіх вагітних жінок з області, у яких виявляють недугу, мають госпіталізовувати інфекційною бригадою саме сюди.

Більше того, зауважують, що заклад повністю забезпечений усім необхідним, тут дотримуються протиепідемічних заходів. З хворими на коронавірус працюють окремі команди медиків у окремих, спеціально облаштованих під ці потреби приміщеннях.

Загалом у Луцькому клінічному пологовому 36 ліжок передбачені для лікування хворих на коронавірус та пацієнток з підозрою.

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Теги: луцький пологовий, коронавірус
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Коментарі 1
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Закривайте цей пологовий будинок нафіг. Зачали дитину вдома, нехай родить вдома. Зачали дитину в іншому місці все одно нехай родить вдома. Здоровішими будуть мама і дитя.
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