Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Камінь-Каширський район



З 09:00 – 17:00. м-н « У Людмили», м. К- Каширський , вул. Воля.



Ківерцівський район



З 09:00 – 17:00. Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки, с. Сокиричі – с/рада, клуб, медпункт, церква, пошта, ФОП Літвінчук Р.С. – магазин, ФОП Морозова Л.Д. – магазин, ФОП Гриб О.А. – магазин, Ківерцівське ССТ – магазин с. Сокиричі, вул. Молодіжна, буд. 1-35, вул. Весняна, буд. 1-25, вул. Центральна, буд. 1-12, вул. Лісова, 1-27, с. Сильне, вул. Сільська.



З 10:00 – 16:00. c. Омельне - школа, клуб, дитсадок, церква, медпункт, пошта, ФОП Козак С.Л. – магазин, ФОП Бугайчук О.Г. – магазин, СВК «Полісся» - столярний цех, ТзОВ «Астеліт» - мобільна база, ФОП Манзюк І.В. – магазин, c. Омельне - повністю.



Локачинський район



З 09:00 – 15:45. с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна, с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова, с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Загребельна.



місто Луцьк



З 13:30 – 17:00. Пожежне депо ЛШК вв-2, вул. Конякіна, 10, 12а, 12б, 14а.



Любомльський та Шацький райони



З 10:00 – 17:00. с. Гуща, ФОП (РММ) Стасюк Олег Миколайович. Фермерське господарство «Козацький двір», УДППЗ «УКРПОШТА», Любомльська філія Бірки. СШ с. Борки Поштове відділення с. Борки Насосна с. Борки Любомльське споживче товариство Сільська Рада с. Борки М/П с. Борки, Школа с. Скиби Магазин с. Скиби М/П с. Скиби Ферма с. Скиби ФОП Богуш О.І. м. Любомль: в. Бірківська, Грушевського, Енгельса, с. Бірки. вул. Вишневав, Бірківська в. Незалежностів.17-Вересняв. Мічурінав, Цегельна Тракторна бригада.

с. Скиби.



Любешівський район



10:00 – 17:00. Газонасосна станція с. В. Глуша, За межами населених пунктів Великоглушанської сільської ради.



Маневицький район



З 10:00 – 18:00. КТП-160, с. Комарово, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини.



місто Нововолинськ



З 09:00 – 17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, М. Нововолинськ: вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна, м. Нововолинськ: вул. Нововолинська 44-48, 56, Садова 13-17, 24-32, Січ. Стрільців 20, Шухевича 5-19.



Рожищенський район



З 09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Переспа (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники, с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», м. Рожище, вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.



Старовижівський район



З 10:00 – 17:00. смт Стара Вижва вул: Михайлівська, Ювілейна, Залізнична.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».З 09:00 – 17:00. м-н « У Людмили», м. К- Каширський , вул. Воля.З 09:00 – 17:00. Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки, с. Сокиричі – с/рада, клуб, медпункт, церква, пошта, ФОП Літвінчук Р.С. – магазин, ФОП Морозова Л.Д. – магазин, ФОП Гриб О.А. – магазин, Ківерцівське ССТ – магазин с. Сокиричі, вул. Молодіжна, буд. 1-35, вул. Весняна, буд. 1-25, вул. Центральна, буд. 1-12, вул. Лісова, 1-27, с. Сильне, вул. Сільська.З 10:00 – 16:00. c. Омельне - школа, клуб, дитсадок, церква, медпункт, пошта, ФОП Козак С.Л. – магазин, ФОП Бугайчук О.Г. – магазин, СВК «Полісся» - столярний цех, ТзОВ «Астеліт» - мобільна база, ФОП Манзюк І.В. – магазин, c. Омельне - повністю.З 09:00 – 15:45. с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна, с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова, с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Загребельна.З 13:30 – 17:00. Пожежне депо ЛШК вв-2, вул. Конякіна, 10, 12а, 12б, 14а.З 10:00 – 17:00. с. Гуща, ФОП (РММ) Стасюк Олег Миколайович. Фермерське господарство «Козацький двір», УДППЗ «УКРПОШТА», Любомльська філія Бірки. СШ с. Борки Поштове відділення с. Борки Насосна с. Борки Любомльське споживче товариство Сільська Рада с. Борки М/П с. Борки, Школа с. Скиби Магазин с. Скиби М/П с. Скиби Ферма с. Скиби ФОП Богуш О.І. м. Любомль: в. Бірківська, Грушевського, Енгельса, с. Бірки. вул. Вишневав, Бірківська в. Незалежностів.17-Вересняв. Мічурінав, Цегельна Тракторна бригада.с. Скиби.10:00 – 17:00. Газонасосна станція с. В. Глуша, За межами населених пунктів Великоглушанської сільської ради.З 10:00 – 18:00. КТП-160, с. Комарово, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини.З 09:00 – 17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, М. Нововолинськ: вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна, м. Нововолинськ: вул. Нововолинська 44-48, 56, Садова 13-17, 24-32, Січ. Стрільців 20, Шухевича 5-19.З 09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Переспа (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники, с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», м. Рожище, вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.З 10:00 – 17:00. смт Стара Вижва вул: Михайлівська, Ювілейна, Залізнична.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію