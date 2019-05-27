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На Донеччині двоє військових підірвалися на міні

На Донеччині двоє військових підірвалися на міні
Сьогодні, 8 вересня, на Донеччині внаслідок підриву на ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Facebook.

Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Схід, військові, поранення
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