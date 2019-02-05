Владика Михаїл захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:42
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл захворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних достовірних джерел, що не пов'язані між собою.
За інформацією джерел, з 8 вересня священнослужитель перебуває у лікарняному закладі.
У пресслужбі Волинської єпархії Православної церкви України факт хвороби владики Михаїла не підтвердили, але і не спростували.
Спочатку запевнили, що зі здоров'ям митрополита Луцького і Волинського все добре й він продовжує здійснювати архіпастирські обов'язки. А згодом, коли редакція попросила про зустріч або дистанційний коментар, пресслужба додала, що владика не дав відповідь, бо, ймовірно, перебуває у відрядженні або у паломництві.
Інформацію про недугу владики Михаїла також оприлюднив на своїй сторінці єпископ ПЦУ Адріан Кулик.
Із 9-го вересня редакція майже щоденно намагалася сконтактувати з владикою через пресслужбу або робочий телефон, утім - марно.
Зауважимо, що ні на богослужіннях, ні на урочистих заходах, що протягом останнього тижня відбувалися у Луцьку, священнослужителя не було.
Натомість ще на початку вересня владика Михаїл очолив молебень з нагоди початку навчального року у Волинській православній богословській академії. Із фото видно, що усі учасники дійства - без засобів захисту. За інформацією джерел видання, ознаки хвороби у владики з'явилися 4 вересня. Зауважимо, що інкубаційний період при коронавірусі триває усередньому 10 днів. Коли востаннє владика був присутній на богослужінні, наразі достеменно невідомо.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про те, що у почесного патріарха ПЦУ Філарета виявили COVID-19 й він перебуває на лікуванні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost бажає митрополитові Луцькому і Волинському швидкого одужання.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних достовірних джерел, що не пов'язані між собою.
За інформацією джерел, з 8 вересня священнослужитель перебуває у лікарняному закладі.
У пресслужбі Волинської єпархії Православної церкви України факт хвороби владики Михаїла не підтвердили, але і не спростували.
Спочатку запевнили, що зі здоров'ям митрополита Луцького і Волинського все добре й він продовжує здійснювати архіпастирські обов'язки. А згодом, коли редакція попросила про зустріч або дистанційний коментар, пресслужба додала, що владика не дав відповідь, бо, ймовірно, перебуває у відрядженні або у паломництві.
Інформацію про недугу владики Михаїла також оприлюднив на своїй сторінці єпископ ПЦУ Адріан Кулик.
Із 9-го вересня редакція майже щоденно намагалася сконтактувати з владикою через пресслужбу або робочий телефон, утім - марно.
Зауважимо, що ні на богослужіннях, ні на урочистих заходах, що протягом останнього тижня відбувалися у Луцьку, священнослужителя не було.
Натомість ще на початку вересня владика Михаїл очолив молебень з нагоди початку навчального року у Волинській православній богословській академії. Із фото видно, що усі учасники дійства - без засобів захисту. За інформацією джерел видання, ознаки хвороби у владики з'явилися 4 вересня. Зауважимо, що інкубаційний період при коронавірусі триває усередньому 10 днів. Коли востаннє владика був присутній на богослужінні, наразі достеменно невідомо.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про те, що у почесного патріарха ПЦУ Філарета виявили COVID-19 й він перебуває на лікуванні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost бажає митрополитові Луцькому і Волинському швидкого одужання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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