Владика Михаїл захворів на коронавірус

Молебень у ВПБА

Митрополит Луцький і Волинськийзахворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.Про цестало відомо з декількох власних достовірних джерел, що не пов'язані між собою.За інформацією джерел, з 8 вересня священнослужитель перебуває у лікарняному закладі.У пресслужбі Волинської єпархії Православної церкви України факт хвороби владики Михаїла не підтвердили, але і не спростували.Спочатку запевнили, що зі здоров'ям митрополита Луцького і Волинського все добре й він продовжує здійснювати архіпастирські обов'язки. А згодом, коли редакція попросила про зустріч або дистанційний коментар, пресслужба додала, що владика не дав відповідь, бо, ймовірно, перебуває у відрядженні або у паломництві.Інформацію про недугу владики Михаїла також оприлюднив на своїй сторінці єпископ ПЦУІз 9-го вересня редакція майже щоденно намагалася сконтактувати з владикою через пресслужбу або робочий телефон, утім - марно.Зауважимо, що ні на богослужіннях, ні на урочистих заходах, що протягом останнього тижня відбувалися у Луцьку, священнослужителя не було.Натомість ще на початку вересня владика Михаїл очолив молебень з нагоди початку навчального року у Волинській православній богословській академії. Із фото видно, що усі учасники дійства - без засобів захисту. За інформацією джерел видання, ознаки хвороби у владики з'явилися 4 вересня. Зауважимо, що інкубаційний період при коронавірусі триває усередньому 10 днів. Коли востаннє владика був присутній на богослужінні, наразі достеменно невідомо.Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про те, що у почесного патріарха ПЦУРедакціябажає митрополитові Луцькому і Волинському швидкого одужання.