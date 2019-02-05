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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Владика Михаїл захворів на коронавірус

Владика Михаїл захворів на коронавірус
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл захворів на коронавірус і наразі перебуває на лікуванні у Боголюбах.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних достовірних джерел, що не пов'язані між собою.

За інформацією джерел, з 8 вересня священнослужитель перебуває у лікарняному закладі.

У пресслужбі Волинської єпархії Православної церкви України факт хвороби владики Михаїла не підтвердили, але і не спростували.

Спочатку запевнили, що зі здоров'ям митрополита Луцького і Волинського все добре й він продовжує здійснювати архіпастирські обов'язки. А згодом, коли редакція попросила про зустріч або дистанційний коментар, пресслужба додала, що владика не дав відповідь, бо, ймовірно, перебуває у відрядженні або у паломництві.

Інформацію про недугу владики Михаїла також оприлюднив на своїй сторінці єпископ ПЦУ Адріан Кулик.

Владика Михаїл захворів на коронавірус


Із 9-го вересня редакція майже щоденно намагалася сконтактувати з владикою через пресслужбу або робочий телефон, утім - марно.

Зауважимо, що ні на богослужіннях, ні на урочистих заходах, що протягом останнього тижня відбувалися у Луцьку, священнослужителя не було.

Натомість ще на початку вересня владика Михаїл очолив молебень з нагоди початку навчального року у Волинській православній богословській академії. Із фото видно, що усі учасники дійства - без засобів захисту. За інформацією джерел видання, ознаки хвороби у владики з'явилися 4 вересня. Зауважимо, що інкубаційний період при коронавірусі триває усередньому 10 днів. Коли востаннє владика був присутній на богослужінні, наразі достеменно невідомо.

Молебень у ВПБА
Молебень у ВПБА


Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про те, що у почесного патріарха ПЦУ Філарета виявили COVID-19 й він перебуває на лікуванні.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost бажає митрополитові Луцькому і Волинському швидкого одужання.

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Теги: коронавірус, владика, митрополит, Михаїл, Волинська єпархія, ПЦУ
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