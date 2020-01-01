Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
Сьогодні, 14:14
Для учнів та студентів діє акційна пропозиція на перегляд кіно у Premier City.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 18 вересня очікують перші заморозки
Сьогодні, 14:51
Волонтери готують подарунки для доньки загиблого волинського Героя: закликають долучатись до проекту
Сьогодні, 14:21
Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
Сьогодні, 14:14
Заробітки упродовж року і не менші, як у Польщі: в громаді на Волині садитимуть ягоди
Сьогодні, 14:00