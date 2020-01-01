Фотозвіт із будівництва найяскравішого житлового комплексу Луцька*

«Caramel Residence» активно тривають, а щасливі мешканці вже зданих «квадратів» насолоджуються усіма перевагами життя у місті, поряд із тим маючи змогу щодня порелаксувати у зеленій зоні, де фактично розміщене житло.



Будівельники знаної на Волині та за її межами компанії



Територія комплексу охоплює аж 8 гектарів, там є вдосталь місця і для відпочинку - від релаксу у затінку дерев на самоті до пікніка з друзями, і для занять спортом на сучасних тренажерах від відомого виробника, і для прогулянок з дітьми, адже забудовник подбав і про найменших мешканців, облаштувавши там дитяче містечко «Карамелька», яке вже встигли полюбити діти із усього мікрорайону.



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



Така ж ситуація і у багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б. Там майстри вже завершили усі етапи будівництва і навіть облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали.



Активно змінюється і будинок, що на Конякіна, 3В. Тут спеціалісти встановили вікна, завершили штукатурні роботи, залили стяжки. Це стосується і проведення сантехнічних комунікацій у двох секціях. Залишилося встановили котли і радіатори. Триває оздоблення сходових кліток у першій та другій секціях, а сам будинок набув нових барв.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, виконали облаштування мембрани покрівлі. У першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи. Попри масштаби будівництва, біля будинків «В» та «Г» вже ведуть підготовку до прокладання асфальту. Невдовзі тут з'явиться новенька дорога, аби зробити життя мешканців комплексу ще більш комфортним, а також бруківка на пішохідних частинах.



Не припиняють роботи й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першому з них вже звели п’ять поверхів перших двох секцій й далі активно працюють над цегляною кладкою. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий «нульовий цикл» без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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