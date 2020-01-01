У ТРЦ ПортCity влаштували масштабний розіграш «Хапай Яблуко»*

У ТРЦ ПортCity влаштували розіграш продукції Apple.Про це повідомила адміністрація закладу.Так, до 20 жовтня 2020 року потрібно здійснити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказати ПІБ та номер телефону на звороті чеку та опустити у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.«Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл - подарунків! Нехай щастить!», – повідомляють організатори розіграшу.* Розігрується 3 подарунки (Iphone X, iPod, Apple Watch 5)** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудь взяти з собою документи, що посвідчують особу).м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity