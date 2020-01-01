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Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*

Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Мати у власності комерційне приміщення – це вигідне капіталовкладення, яке досить швидко себе окуповує. Використовувати власні комерційні площі можна по-різному:

- розмістити в приміщенні співробітників власного бізнесу (такий варіант дає можливість заощадити чималі кошти);

- перепродавати наявні площі зацікавленим особам (такий варіант дає можливість отримання маржі, оскільки нерухомість не дешевшає);

- здати приміщення в оренду (це один з варіантів, що найчастіше трапляється. Площі є капіталовкладенням та мають довготермінову віддачу. При цьому попит на комерційні приміщення стабільно високий, оскільки ними користуються підприємства різних видів діяльності.

«DREAM TOWN» пропонує до продажу комерційні приміщення на 1-х поверхах житлового комплексу. Незабаром введуть в експлуатацію два будинки комплексу, де ще є вільні пропозиції комерційних площ.

Площі ідеальні під розміщення офісу, магазину, сервіс-центру, салону краси тощо. Можливе використання під соціально-культурне призначення (наприклад, можна відкрити школу раннього розвитку, творчі центри та інше).

Переваги комерції у «DREAM TOWN»:

- сучасна будівля у центральній частині міста на вул. Привокзальній. Поруч – зупинка громадського транспорту, транспорт ходить в усі райони міста, також поряд є вокзали, торгові та розважальні центри, лікарня, банки та ін.

- великий підземний та наземний паркінг;

- велика прохідність;

- підключені всі комунікації (світло, водопостачання, каналізація, опалення);

- вітражні вікна, що ідеальні для розміщення вивісок та рекламних комунікацій.

Наразі діють вигідні умови виплат на розтермінування, є площі різних метражів під потреби будь-якого бізнесу.

З деталями вас ознайомлять у консультаційному центрі «DREAM TOWN», вул. Привокзальна, 12, та за тел. 099 327 27 27
https://dream-town.com.ua/
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*
Бізнес у центрі подій: чим вигідні комерційні приміщення від «DREAM TOWN»*

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Теги: «DREAM TOWN», комерційна нерухомість, Луцьк
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