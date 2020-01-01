Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Горохівський район



9.00-17.00. СФГ "Світанок" – ДКУ

Жабченська сільська рада- башня

ФОП Нагорнюк Л.Я. – склад, с. Жабче:

вул. Польова,

вул. Вчительська,

вул. Козакова Долина

с. Голятин, вул.Лісова.



Іваничівський район



9:30 – 16:30. с. Поромів - лікарня ветмедицини, вул. Центральна, вул. Прикордонна.



09:30 – 17:00. смт. Іваничі ФОП Адамович – стомат. кабінет, ринок, смт. Іваничі вул. Спортивна, вул.Молодіжна, вул. І. Франка, вул. Незалежності, вул. Банківська, пров. Тихий та прилеглі.



10:00 – 17:00. с. Бужковичі – вул. Центральна і прилеглі.



Камінь-Каширський район



09:00-17:00. Пожежна частина, м. К- Каширський, вул. Неродів, пров, Польовий.



Ківерцівський район



9:00-17:00. М. Ківерці, вул. Деревообробників, буд. 2-12

Цуманська районна лікарня №3, с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а, вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30), ПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло Михайлович, ФОП Макара Алла Степанівна Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта", Цуманське споживче товариство Селищна рада, вул.1-го Травня, буд 1-79/непарні/, 2-46/парні/вул. Васильєва, 2, 3, 5 смт. Цумань, вул. Мирна, 4-12, вул. Жовтнева, смт. Цумань, ТзОВ "Жорнищенське", Сільська рада с. Жорнище Відділ освіти Ківерцівської РДА.



Ковельський район



9:00-17:00. АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

Відділ освіти Ковельської РДА

Свято-Дмитрівська церква с.Гішин

Ковельське МТМО

ФОП Денисюк Л.С.

Дубівське споживче товариство

Доротищенська сільська рада

Тойкутська сільська рада

СТзОВ ім."Ватутіна"

ФО Кримчук В.С.

ФОП Бойчук С.В.

ФОП Галаша Т.І.

ТзОВ "І.К.Ініціатива "

Покровська релігійна громада УПЦ

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

ПАТ "Укртелеком"Волинська філія

РГ церкви християн ВіриЄвангельської

п"ятидесятників

ФОП Шпилюк В.М.

ФГ "Несухоїжі"

Церква "Воскресіння євангелістських

християн-баптистів"

ФОП Авельчук Л.В.

ТзОВ "РЕДРОК"

ВКПП "Агропромтехцентр"

ФОП Орловська В.П.

ФОП Авельчук С.П.

ФО Байчук Г.І.

ТзОВ "Еко-Тара"

Відділ освіти Ковельської РДА

ФО Бойчук О.П.

СЛАТ «Тур»

ТзОВ "СОТІК АГРО"

ФОП Чабан В.М.

ФО Оліферович В.С.

ТзОВ "Верба-ВВ"

ТзОВ "Технобудекспорт"

с.Гішин

с.Доротище

с.Лапні

с.Любче

с.Заріччя

с.Воля

с.Тойкут

с.Дубове



Локачинський район



9:00-17:00. вул. Набережна(частково), Степова, с. Кисилин м-н п-ць Каліщук, с. Кисилин вул. 40річчя Перемоги, с. Колпитів клуб, с/р, школа, м-н п-ць Подаш, територія ферми, с. Колпитів вул. Нова, Садова, Польова, Молодіжна, Франка, Шевченка.



місто Луцьк



09:00 до 16:30 - вул. Героїв УПА, 52-78, 99-107, пров. Героїв УПА, вул. Вишківська (частково);



13:30 до 17:00 - вул. Конякіна, 7, 7а, 9, 9а, вул. Гордіюк, 20а, 29, вул. Федорова, 3.



Луцький район



09:00 – 17:00. СВК "УРОЖАЙ" (тракторна бригада, Гуртожиток, контора, Артсвердловина №1, №2, ферма №2),

ПАТ «Укртелеком»,

ПП Романюк С.П.,

Школа с.Забороль,

ПП Поліщук О.І.,

Садівниче товариство «Дубок»,

ФОП Панасюк Є.С., с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна, Приозерна, Миру, Яблунева, Шкільна, Лісова, Польова



09:30 – 17:00 ПАТ «Волиньгаз», с. Липини вул. Садова, Церква с. Ратнів, вул. Зарічна, Миру, Коршівська, Набережна, с. Липини,

ФОП Зелінський П.М.,

ФОП Філіппов В.,

ФОП Шумилко О.Г.,

ФОП Бортник В.,

ФОП Коренець В.М.



Любомльський та Шацький райони



9:00-17:00. с. Світязь вул. Линівська, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" АЗС Шацьк ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" Баз. ст. Шацьк

ФОП Кузьмич М.А. Магазин -бар.Автомийка

ФОП Натальчук Степан Іванович Шиномонтаж

ТЗОВ «Електрон» Газова заправка

ФОП Назарук В.І.

Управл. пенсійного фонду України в Шацькому р-н

ТзоВ фабрика"Шачанка"

ФОП Вітрук Ніна Михайлівна

ПАТ"Райффайзен Банк Аваль", Смт. Шацьк 50років Перемоги Шковороди.



Любешівський район



10:00-17:00. Школа, с. Бірки вул. Зелена.



Маневицький район



11:00-18:00. с. Новий Чорторийськ - ФОП Папко В.К.,

с. Цміни - Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, школа, амбулаторія, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, відділення «Укрпошта», відділення «Укртелеком», ФОП Кононюк Н.Г. магазин, церква, бар, житловий масив; с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Красьоха Марія Григорівна магазин, ФАП, школа, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, СВК "Зоря", ФОП Мельник Я.Б. кіоск. с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М., клуб, ФОП Ярошик А.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, церква, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, ФАП, школа, Громада ЄХБ, церква, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа)., Маневицьке управління водного господарства (дільниця), с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця), Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво ДП "Маневицьке лісове господарство", с. Новий Чорторийськ.



місто Нововолинськ



9:00-17:00. Гаражний масив, Нововолинськ: вул. Шахтарська 22-24, с. Шахтарське (частково).



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)

м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”.

с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.

с.Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.

с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.

с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.

с.Копачівка крамниця., с. Копачівка вул. Садова, 44-67, Рожищенська, 37-53.

с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок, с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.

с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, .Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.

с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..

с.Кременець арт свердловина, с.Кременець вул. Рожищенська, Польова, Молодіжна.



Старовижівський район



10:00-17:00. Школа, Церква, ПП Редькович, Рокитянський цегельний завод, ПП Вавринюк, с Рокита повністю, Дубечно частково.



Турійський район



10:00-16:30. ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с.Овлочин, Крать



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».9.00-17.00. СФГ "Світанок" – ДКУЖабченська сільська рада- башняФОП Нагорнюк Л.Я. – склад, с. Жабче:вул. Польова,вул. Вчительська,вул. Козакова Долинас. Голятин, вул.Лісова.9:30 – 16:30. с. Поромів - лікарня ветмедицини, вул. Центральна, вул. Прикордонна.09:30 – 17:00. смт. Іваничі ФОП Адамович – стомат. кабінет, ринок, смт. Іваничі вул. Спортивна, вул.Молодіжна, вул. І. Франка, вул. Незалежності, вул. Банківська, пров. Тихий та прилеглі.10:00 – 17:00. с. Бужковичі – вул. Центральна і прилеглі.09:00-17:00. Пожежна частина, м. К- Каширський, вул. Неродів, пров, Польовий.9:00-17:00. М. Ківерці, вул. Деревообробників, буд. 2-12Цуманська районна лікарня №3, с. Миловиця вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а, вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30), ПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло Михайлович, ФОП Макара Алла Степанівна Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта", Цуманське споживче товариство Селищна рада, вул.1-го Травня, буд 1-79/непарні/, 2-46/парні/вул. Васильєва, 2, 3, 5 смт. Цумань, вул. Мирна, 4-12, вул. Жовтнева, смт. Цумань, ТзОВ "Жорнищенське", Сільська рада с. Жорнище Відділ освіти Ківерцівської РДА.9:00-17:00. АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.С.Дубівське споживче товариствоДоротищенська сільська радаТойкутська сільська радаСТзОВ ім."Ватутіна"ФО Кримчук В.С.ФОП Бойчук С.В.ФОП Галаша Т.І.ТзОВ "І.К.Ініціатива "Покровська релігійна громада УПЦВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ПАТ "Укртелеком"Волинська філіяРГ церкви християн ВіриЄвангельськоїп"ятидесятниківФОП Шпилюк В.М.ФГ "Несухоїжі"Церква "Воскресіння євангелістськиххристиян-баптистів"ФОП Авельчук Л.В.ТзОВ "РЕДРОК"ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.П.ФОП Авельчук С.П.ФО Байчук Г.І.ТзОВ "Еко-Тара"Відділ освіти Ковельської РДАФО Бойчук О.П.СЛАТ «Тур»ТзОВ "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.М.ФО Оліферович В.С.ТзОВ "Верба-ВВ"ТзОВ "Технобудекспорт"с.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Любчес.Заріччяс.Воляс.Тойкутс.Дубове9:00-17:00. вул. Набережна(частково), Степова, с. Кисилин м-н п-ць Каліщук, с. Кисилин вул. 40річчя Перемоги, с. Колпитів клуб, с/р, школа, м-н п-ць Подаш, територія ферми, с. Колпитів вул. Нова, Садова, Польова, Молодіжна, Франка, Шевченка.09:00 до 16:30 - вул. Героїв УПА, 52-78, 99-107, пров. Героїв УПА, вул. Вишківська (частково);13:30 до 17:00 - вул. Конякіна, 7, 7а, 9, 9а, вул. Гордіюк, 20а, 29, вул. Федорова, 3.09:00 – 17:00. СВК "УРОЖАЙ" (тракторна бригада, Гуртожиток, контора, Артсвердловина №1, №2, ферма №2),ПАТ «Укртелеком»,ПП Романюк С.П.,Школа с.Забороль,ПП Поліщук О.І.,Садівниче товариство «Дубок»,ФОП Панасюк Є.С., с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна, Приозерна, Миру, Яблунева, Шкільна, Лісова, Польова09:30 – 17:00 ПАТ «Волиньгаз», с. Липини вул. Садова, Церква с. Ратнів, вул. Зарічна, Миру, Коршівська, Набережна, с. Липини,ФОП Зелінський П.М.,ФОП Філіппов В.,ФОП Шумилко О.Г.,ФОП Бортник В.,ФОП Коренець В.М.9:00-17:00. с. Світязь вул. Линівська, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" АЗС Шацьк ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" Баз. ст. ШацькФОП Кузьмич М.А. Магазин -бар.АвтомийкаФОП Натальчук Степан Іванович ШиномонтажТЗОВ «Електрон» Газова заправкаФОП Назарук В.І.Управл. пенсійного фонду України в Шацькому р-нТзоВ фабрика"Шачанка"ФОП Вітрук Ніна МихайлівнаПАТ"Райффайзен Банк Аваль", Смт. Шацьк 50років Перемоги Шковороди.10:00-17:00. Школа, с. Бірки вул. Зелена.11:00-18:00. с. Новий Чорторийськ - ФОП Папко В.К.,с. Цміни - Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, школа, амбулаторія, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, відділення «Укрпошта», відділення «Укртелеком», ФОП Кононюк Н.Г. магазин, церква, бар, житловий масив; с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Красьоха Марія Григорівна магазин, ФАП, школа, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, СВК "Зоря", ФОП Мельник Я.Б. кіоск. с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М., клуб, ФОП Ярошик А.Г. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, церква, ФОП Шкабура Степан Петрович кіоск, ФАП, школа, Громада ЄХБ, церква, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа)., Маневицьке управління водного господарства (дільниця), с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця), Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво ДП "Маневицьке лісове господарство", с. Новий Чорторийськ.9:00-17:00. Гаражний масив, Нововолинськ: вул. Шахтарська 22-24, с. Шахтарське (частково).9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”.с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.с.Копачівка крамниця., с. Копачівка вул. Садова, 44-67, Рожищенська, 37-53.с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок, с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, .Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..с.Кременець арт свердловина, с.Кременець вул. Рожищенська, Польова, Молодіжна.10:00-17:00. Школа, Церква, ПП Редькович, Рокитянський цегельний завод, ПП Вавринюк, с Рокита повністю, Дубечно частково.10:00-16:30. ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с.Овлочин, Крать

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