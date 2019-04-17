За 3 години – 30 соток: небайдужі волиняни прибрали ліс від сміття

Оксана Вознюк. До першого прибирання долучилось 6 людей.



За 3 години вдалось почистити 30 соток лісу, розповіла



Оксана Вознюк нині в Ковелі не живе, лише приїжджає на гостини до батьків. Під час чергового приїзду сім'єю пішли в ліс по гриби, - розповідає дівчина. Її вразила кількість неприбраного сміття. Оксана вирішила змінити ситуацію. Закинула пост до соцмережі із закликом долучитися до прибирання лісу. Ковельчани відгукнулися.



За три години вдалось зібрати 20 пакетів по 120 літрів і 10 пакетів по 60 літрів сміття. Щоб вивезти сміття, Оксана заручилась допомогою Ковельської міської ради. Зателефонувала до органу місцевого самоврядування та домовилася про автомобіль. Громадським активістам там допомогли.



Це не останнє прибирання, яке організовує Оксана Вознюк. Дівчина каже: "Ковельський ліс ще не вдалось вичистити, тому є над чим працювати." Перше прибирання Оксана організувала у понеділок, в робочий день, тому наступного разу планує таку акцію у вихідний, у суботу.



Нагадаємо, під час карантину, у травні, сім’я Шевченків із міста Ківерці впродовж місяця прибирала ліс неподалік свого дому. Одного разу за дві години прибирання зібрали 10 мішків пластикових пляшок, стаканів, серветок, пачок з-під соків.





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