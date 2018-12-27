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У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО

У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
Фото Успенської церкви села Низкиничі, які віднайшли у Державному архіві Волинської області, датують 1936 роком. На них зображені бароковий іконостас, барельєфи із родовими гербами Адама Кисіля та дерев’яний амвон.

Світлини опублікував Юрій Велінець пише БУГ.

Автор зазначає, що такі пам’ятки архітектури, як бароковий іконостас, барельєфи із родовими гербами Адама Кисіля, дерев’яний амвон знищили в 1987-1994 роках, коли Низкиницька парафія була приходом сучасного намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).

У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО

“Причинами такого злодіяння стало невідповідність вигляду інтер’єру церкви, зокрема іконостасу канонам російської церкви”, – йдеться у дописі.

Царські ворота іконостасу зберігають в Нововолинському міському історичному музеї і потребують реставрації. Місце знаходження решти елементів іконостасу не відоме.

У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО
У храмі на Волині знищили іконостас, бо не відповідав канонам російської церкви. ФОТО

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Теги: храм, іконостас, ретросвітлини, Низкиничі
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