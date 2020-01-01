Ранок 17 вересня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд





Про це повідомляють на



Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (483), Києві (379), Тернопільській (390), Одеській (325) областях.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 60 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 400.



За добу в Україні одужали 1589 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 73 913 українців.



На Волині загалом захворіли 6 593 людини, з них за останню добу - 89. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 140 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили 3 584 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 17 вересня сягнула 166 244.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (483), Києві (379), Тернопільській (390), Одеській (325) областях.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 60 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 400.За добу в Україні одужали 1589 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 73 913 українців.На Волині загалом захворіли 6 593 людини, з них за останню добу - 89. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 140 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію