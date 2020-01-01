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Ранок 17 вересня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд

Ранок 17 вересня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд
За останню добу в Україні виявили 3 584 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 17 вересня сягнула 166 244.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (483), Києві (379), Тернопільській (390), Одеській (325) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 60 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 400.

За добу в Україні одужали 1589 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 73 913 українців.

На Волині загалом захворіли 6 593 людини, з них за останню добу - 89. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 140 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.

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Теги: статистика, РНБО, коронавірус, антирекорд
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