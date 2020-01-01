Ранок 17 вересня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 08:54
За останню добу в Україні виявили 3 584 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 17 вересня сягнула 166 244.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (483), Києві (379), Тернопільській (390), Одеській (325) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 60 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 400.
За добу в Україні одужали 1589 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 73 913 українців.
На Волині загалом захворіли 6 593 людини, з них за останню добу - 89. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 140 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (483), Києві (379), Тернопільській (390), Одеській (325) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 60 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 400.
За добу в Україні одужали 1589 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 73 913 українців.
На Волині загалом захворіли 6 593 людини, з них за останню добу - 89. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 140 людей. Двоє людей померли протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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