Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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