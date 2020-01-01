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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 вересня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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