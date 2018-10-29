Український письменник Олександр Ірванець презентував у Луцьку нову збірку. ФОТО





Ввечері у джаз-клубі «Цитра» зібралися декілька поціновувачів сучасної української літератури, аби послухати п'єси із нової збірки Олександра Ірванця. Захід організувало Мистецьке об'єднання «стендаЛь» у рамках перед фестивальних проектів Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», – пише



Захід проводили з дотриманням карантинних обмежень. Перед аудиторією письменник виступав весело і жваво, як зазвичай. Читання уривків своїх творів перемежовував жартами і спогадами про Луцьк.

За словами Ірванця, із Луцьком у нього тривала спільна історія, адже сам він родом із сусіднього Рівного, хоч зараз і мешкає в Ірпені.



У своїй новій книзі «Три плюс два» письменник навіть згадав Луцьк. Про це він красномовно анонсував уважній аудиторії. Згодом, однак, з'ясувалося, що далі назви міста у творі згадок не було.



До збірки Ірванця увійшли три драми, написані кількадесят років тому, і два нові твори. Деякі з п'єс вже перекладені на мови світу на користуються попитом у європейських і американських театрах.

Особливо вподобали слухачі уривок із п'єси «Нічия територія», а сюжетом якої троє людей застрягають на «Ягодині» між Україною та Польщею, і намагаються знайти вихід із химерної ситуації. Волинянам легко впізнати типові образи жінки зі спиртом - дрібної контрабандистки, хлопця, що ганяє авто та професора, з яким така прикрість трапилася вперше.



До слова, на заході були присутні і консули Республіки Польща у Луцьку. Вони також оцінили комічні ситуації з українським та польським прикордонниками.



Після презентації гості заходу спілкувалися з Олександром Ірванцем. Він згадував молодість у Луцьку, вітав із ювілеєм Оксану Забужко та жартував про їх «спільне» дитинство.



Наприкінці можна було придбати збірку п'єс та попередній роман письменника «Харків 1938».



До слова, нещодавно організатори «Фронтери» анонсували, що фестиваль таки відбудеться 3-4 жовтня. З дотриманням усіх карантинних обмежень, у форматі безпосередніх зустрічей та онлайн-презентацій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із перших літературних офлайн-заходів під час карантину відбувся у Луцьку у суботу, 19 вересня.Ввечері у джаз-клубі «Цитра» зібралися декілька поціновувачів сучасної української літератури, аби послухати п'єси із нової збірки. Захід організувало Мистецьке об'єднання «стендаЛь» у рамках перед фестивальних проектів Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», – пише «Конкурент» Захід проводили з дотриманням карантинних обмежень. Перед аудиторією письменник виступав весело і жваво, як зазвичай. Читання уривків своїх творів перемежовував жартами і спогадами про Луцьк.За словами Ірванця, із Луцьком у нього тривала спільна історія, адже сам він родом із сусіднього Рівного, хоч зараз і мешкає в Ірпені.У своїй новій книзі «Три плюс два» письменник навіть згадав Луцьк. Про це він красномовно анонсував уважній аудиторії. Згодом, однак, з'ясувалося, що далі назви міста у творі згадок не було.До збірки Ірванця увійшли три драми, написані кількадесят років тому, і два нові твори. Деякі з п'єс вже перекладені на мови світу на користуються попитом у європейських і американських театрах.Особливо вподобали слухачі уривок із п'єси «Нічия територія», а сюжетом якої троє людей застрягають на «Ягодині» між Україною та Польщею, і намагаються знайти вихід із химерної ситуації. Волинянам легко впізнати типові образи жінки зі спиртом - дрібної контрабандистки, хлопця, що ганяє авто та професора, з яким така прикрість трапилася вперше.До слова, на заході були присутні і консули Республіки Польща у Луцьку. Вони також оцінили комічні ситуації з українським та польським прикордонниками.Після презентації гості заходу спілкувалися з Олександром Ірванцем. Він згадував молодість у Луцьку, вітав із ювілеєм Оксану Забужко та жартував про їх «спільне» дитинство.Наприкінці можна було придбати збірку п'єс та попередній роман письменника «Харків 1938».До слова, нещодавно організатори «Фронтери» анонсували, що фестиваль таки відбудеться 3-4 жовтня. З дотриманням усіх карантинних обмежень, у форматі безпосередніх зустрічей та онлайн-презентацій.

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