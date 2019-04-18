Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*
Сьогодні, 16:50
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», є унікальне місце – м'юзик хол «Не кажи мамі»! Тут організовують найкращі дитячы вечірки, святкування днів народження, випускних та запальних дискотек з морем кульок, конфеті та веселощів.
Про це повыдомляє пресслужба розважального центру.
Найкращі помічники Смугастого невпинно придумують нові цікаві майстер-класи, анімаційні програми, конкурси та розваги для улюблених гостей. Вони можуть організувати будь-яке свято, врахувавши всі побажання та інтереси гостей.
Особливість комплексу – у великій базі авторських костюмів, декорацій, шоу-програм та майстер-класів.
Тут подбали і про комфорт батьків – для їхнього ідеального відпочинку є затишні бенкетні зали у кафе «Чорничне» із моніторами, на яких вони можуть спостерігати за своїми дітками та насолодитися смачними та різноманітними стравами. А тим часом маленькі гості можуть безкоштовно розважатися у ігрових зонах, адже при святкуванні у м'юзик-холі «Не кажи мамі» діє така приємна акція.
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг» точно знають, що потрібно дітям для ідеального щасливого свята.
Cвоє щасливе свято можна забронювати за номером: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повыдомляє пресслужба розважального центру.
Найкращі помічники Смугастого невпинно придумують нові цікаві майстер-класи, анімаційні програми, конкурси та розваги для улюблених гостей. Вони можуть організувати будь-яке свято, врахувавши всі побажання та інтереси гостей.
Особливість комплексу – у великій базі авторських костюмів, декорацій, шоу-програм та майстер-класів.
Тут подбали і про комфорт батьків – для їхнього ідеального відпочинку є затишні бенкетні зали у кафе «Чорничне» із моніторами, на яких вони можуть спостерігати за своїми дітками та насолодитися смачними та різноманітними стравами. А тим часом маленькі гості можуть безкоштовно розважатися у ігрових зонах, адже при святкуванні у м'юзик-холі «Не кажи мамі» діє така приємна акція.
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг» точно знають, що потрібно дітям для ідеального щасливого свята.
Cвоє щасливе свято можна забронювати за номером: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*
Сьогодні, 16:50
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28
В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Сьогодні, 16:23