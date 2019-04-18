вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*

Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*
У дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», є унікальне місце – м'юзик хол «Не кажи мамі»! Тут організовують найкращі дитячы вечірки, святкування днів народження, випускних та запальних дискотек з морем кульок, конфеті та веселощів.

Про це повыдомляє пресслужба розважального центру.

Найкращі помічники Смугастого невпинно придумують нові цікаві майстер-класи, анімаційні програми, конкурси та розваги для улюблених гостей. Вони можуть організувати будь-яке свято, врахувавши всі побажання та інтереси гостей.

Особливість комплексу – у великій базі авторських костюмів, декорацій, шоу-програм та майстер-класів.

Тут подбали і про комфорт батьків – для їхнього ідеального відпочинку є затишні бенкетні зали у кафе «Чорничне» із моніторами, на яких вони можуть спостерігати за своїми дітками та насолодитися смачними та різноманітними стравами. А тим часом маленькі гості можуть безкоштовно розважатися у ігрових зонах, адже при святкуванні у м'юзик-холі «Не кажи мамі» діє така приємна акція.

У дитячому комплексі «Смугастий носоріг» точно знають, що потрібно дітям для ідеального щасливого свята.

Cвоє щасливе свято можна забронювати за номером: 066 755 07 57
Сторінка в Інстаграм: https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, Смугастий носоріг, День народження, святкування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
Сьогодні, 16:56
Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*
Сьогодні, 16:50
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28
В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Луцький «Промінь» організовує пасхальні розваги для дітей* Луцький «Промінь» організовує пасхальні розваги для дітей*
18 квітень, 2019, 12:58
У «Промені» можна придбати цікаві та дуже милі товари для дітей* У «Промені» можна придбати цікаві та дуже милі товари для дітей*
17 квітень, 2019, 19:32
У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей* У «Промені» організовують особливі святкування дня народження для дітей*
25 березень, 2019, 16:45
У «Промені» вкотре влаштовують науковий пікнік для дітей* У «Промені» вкотре влаштовують науковий пікнік для дітей*
21 вересень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці волинського міста на 2 дні залишаться без води
Сьогодні, 18:10
 0
Вживані авто з Європи: у яких країнах найкраще купувати машину під розмитнення
Сьогодні, 17:42
 0
Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно
Сьогодні, 17:37
 0
У Луцьку зарибнили річку. ФОТО
Сьогодні, 17:16
 0
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
 0
Медіа
відео
1/8