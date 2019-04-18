Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*

«Смугастий носоріг», що на 2 поверсі розважального центру «Промінь», є унікальне місце – м'юзик хол «Не кажи мамі»! Тут організовують найкращі дитячы вечірки, святкування днів народження, випускних та запальних дискотек з морем кульок, конфеті та веселощів.



Про це повыдомляє пресслужба розважального центру.



Найкращі помічники Смугастого невпинно придумують нові цікаві майстер-класи, анімаційні програми, конкурси та розваги для улюблених гостей. Вони можуть організувати будь-яке свято, врахувавши всі побажання та інтереси гостей.



Особливість комплексу – у великій базі авторських костюмів, декорацій, шоу-програм та майстер-класів.



Тут подбали і про комфорт батьків – для їхнього ідеального відпочинку є затишні бенкетні зали у кафе «Чорничне» із моніторами, на яких вони можуть спостерігати за своїми дітками та насолодитися смачними та різноманітними стравами. А тим часом маленькі гості можуть безкоштовно розважатися у ігрових зонах, адже при святкуванні у м'юзик-холі «Не кажи мамі» діє така приємна акція.



У дитячому комплексі «Смугастий носоріг» точно знають, що потрібно дітям для ідеального щасливого свята.



Cвоє щасливе свято можна забронювати за номером: 066 755 07 57

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