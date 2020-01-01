Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 вересня





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У Луцьку у середу, 23 вересня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º, вдень 23-25º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 23 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10º, вдень 21-26º.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.У Луцьку у середу, 23 вересня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º, вдень 23-25º.

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