Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 23 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10º, вдень 21-26º.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.
У Луцьку у середу, 23 вересня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º, вдень 23-25º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.
У Луцьку у середу, 23 вересня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8º, вдень 23-25º.
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