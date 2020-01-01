Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі
Сьогодні, 10:47
Розповіли, чи проводитимуть й надалі дезінфекцію під’їздів луцьких будинків, де виявили хворих на COVID-19.
Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що отримала повідомлення про те, що у двох багатоповерхівках у Луцьку є хворі на коронавірусну інфекцію. Лучани цікавляться, чи проводитимуть дезінфекцію в під’їздах в осінньо-зимовий період.
«Там, де є хворі, обов’язково проводять дезінфекцію силами ДСНС. Однак більшість керівників ОСББ відмовилися від цього і є елемент неефективності використання коштів. Нині питання не стоїть, але якщо буде така потреба, ми будемо розглядати це питання. Але ми купували дезінфікуючі розчини, але з часом їх ніхто не брав», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Радник мера Ігор Поліщук нагадав, що на початку пандемії отримали вказівки дезінфікувати дороги та під’їзди будинків, однак потім головний санлікар заявив, що такі дії мають радше психологічний вплив, аніж практичну користь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що отримала повідомлення про те, що у двох багатоповерхівках у Луцьку є хворі на коронавірусну інфекцію. Лучани цікавляться, чи проводитимуть дезінфекцію в під’їздах в осінньо-зимовий період.
«Там, де є хворі, обов’язково проводять дезінфекцію силами ДСНС. Однак більшість керівників ОСББ відмовилися від цього і є елемент неефективності використання коштів. Нині питання не стоїть, але якщо буде така потреба, ми будемо розглядати це питання. Але ми купували дезінфікуючі розчини, але з часом їх ніхто не брав», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Радник мера Ігор Поліщук нагадав, що на початку пандемії отримали вказівки дезінфікувати дороги та під’їзди будинків, однак потім головний санлікар заявив, що такі дії мають радше психологічний вплив, аніж практичну користь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Ігор Чайка привітав машинобудівників «Ковельсільмашу»
Сьогодні, 11:29
Зарплати муніципалам, дороговартісна запчастина до медапарату і вибори: у Луцьку «перекроїли» бюджет
Сьогодні, 11:18
Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі
Сьогодні, 10:47
Кого веде на вибори партія «Слуга Народу» на Волині. СПИСКИ
Сьогодні, 10:36