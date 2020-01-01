Коронавірус у Луцьку: чи дезінфікуватимуть надалі будинки, де є хворі

Розповіли, чи проводитимуть й надалі дезінфекцію під’їздів луцьких будинків, де виявили хворих на COVID-19.Про це йшлося у п’ятницю, 25 вересня, під час сесії Луцькради.Депутатзауважила, що отримала повідомлення про те, що у двох багатоповерхівках у Луцьку є хворі на коронавірусну інфекцію. Лучани цікавляться, чи проводитимуть дезінфекцію в під’їздах в осінньо-зимовий період.«Там, де є хворі, обов’язково проводять дезінфекцію силами ДСНС. Однак більшість керівників ОСББ відмовилися від цього і є елемент неефективності використання коштів. Нині питання не стоїть, але якщо буде така потреба, ми будемо розглядати це питання. Але ми купували дезінфікуючі розчини, але з часом їх ніхто не брав», - сказав в.о. мераРадник меранагадав, що на початку пандемії отримали вказівки дезінфікувати дороги та під’їзди будинків, однак потім головний санлікар заявив, що такі дії мають радше психологічний вплив, аніж практичну користь.