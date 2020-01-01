На Волині екоінспектори під час рейду виявили чимало браконьєрських сіток
Сьогодні, 14:33
У районах на Волині екоінспектори виявили браконьєрські сітки.
Так, у Ратнівському районі 1 жовтня під час природоохоронного рейду на озері Оріхове інспектори виявили незаконні знаряддя лову, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Зокрема, вилучили 7 безгосподарських сіток довжиною 500 метрів. Інспектори склали протокол за статтею 85 ч. 3 КУпАП за порушення правил рибальства.
Також у Старовижівському районі на озері Біле виявили безгосподарське майно – браконьєрські риболовні сітки.
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Так, у Ратнівському районі 1 жовтня під час природоохоронного рейду на озері Оріхове інспектори виявили незаконні знаряддя лову, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Зокрема, вилучили 7 безгосподарських сіток довжиною 500 метрів. Інспектори склали протокол за статтею 85 ч. 3 КУпАП за порушення правил рибальства.
Також у Старовижівському районі на озері Біле виявили безгосподарське майно – браконьєрські риболовні сітки.
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