На Волині екоінспектори під час рейду виявили чимало браконьєрських сіток





Так, у Ратнівському районі 1 жовтня під час природоохоронного рейду на озері Оріхове інспектори виявили незаконні знаряддя лову, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Зокрема, вилучили 7 безгосподарських сіток довжиною 500 метрів. Інспектори склали протокол за статтею 85 ч. 3 КУпАП за порушення правил рибальства.



Також у Старовижівському районі на озері Біле виявили безгосподарське майно – браконьєрські риболовні сітки.

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