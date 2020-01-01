На Волині 23 людини – у важкому стані через коронавірус
Сьогодні, 15:14
На Волині хворими на коронавірус зайняті 23 ліжка реанімаційної терапії в лікарнях із 96.
Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що в Україні та на Волині зокрема зростає кількість хворих на коронавірус. Основна причина – недотримання карантинних обмежень.
«Поки в лікарнях області вистачає як ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, так і лікарів. Загалом в області розгорнули 1058 ліжок для хворих, завантаженість становить 48,1 %. На стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 509 хворих, із них – у 312 підтвердили коронавірус. В області загалом розгорнули 96 ліжок інтенсивної реанімаційної терапії, 23 з яких - зайняті», - зауважив Мовенко.
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Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що в Україні та на Волині зокрема зростає кількість хворих на коронавірус. Основна причина – недотримання карантинних обмежень.
«Поки в лікарнях області вистачає як ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, так і лікарів. Загалом в області розгорнули 1058 ліжок для хворих, завантаженість становить 48,1 %. На стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 509 хворих, із них – у 312 підтвердили коронавірус. В області загалом розгорнули 96 ліжок інтенсивної реанімаційної терапії, 23 з яких - зайняті», - зауважив Мовенко.
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