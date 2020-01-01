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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині школярі найбільше хворіють на COVID-19

Де на Волині школярі найбільше хворіють на COVID-19
У Волинській області станом на 1 жовтня понад 5000 учнів перебувають на самоізоляції через випадки коронавірусу у навчальних закладах.

Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні в області коронавірус виявили у 114 закладах загальної середньої освіти.

Загалом захворіли 175 осіб із числа персоналу та 58 учнів. Продовжують хворіти 43 працівники шкіл і 19 школярів. За останню добу COVID-19 у 11 працівників навчальних закладів.

«Випадки зареєстровані у всіх районах, окрім Старовижівського. Найбільша кількість випадків серед учнів – у Луцьку, Володимир-Волинському районі, Луцькому районі, серед персоналу – Луцьку, Нововолинську, Любешівському районі», - відзначила Янко.

На самоізоляції загалом перебуває понад 5000 учнів, понад 480 осіб із числа персоналу та 287 окремих класів. 11 закладів загальної середньої освіти – на дистанційному навчанні.

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Теги: учні, коронавірус, школи, Волинь
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