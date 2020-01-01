Де на Волині школярі найбільше хворіють на COVID-19

У Волинській області станом на 1 жовтня понад 5000 учнів перебувають на самоізоляції через випадки коронавірусу у навчальних закладах.Про це йшлося у четвер, 1 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що на сьогодні в області коронавірус виявили у 114 закладах загальної середньої освіти.Загалом захворіли 175 осіб із числа персоналу та 58 учнів. Продовжують хворіти 43 працівники шкіл і 19 школярів. За останню добу COVID-19 у 11 працівників навчальних закладів.«Випадки зареєстровані у всіх районах, окрім Старовижівського. Найбільша кількість випадків серед учнів – у Луцьку, Володимир-Волинському районі, Луцькому районі, серед персоналу – Луцьку, Нововолинську, Любешівському районі», - відзначила Янко.На самоізоляції загалом перебуває понад 5000 учнів, понад 480 осіб із числа персоналу та 287 окремих класів. 11 закладів загальної середньої освіти – на дистанційному навчанні.