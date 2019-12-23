Ростислав Шиманський: «Успішний поступ Сереховичівської громади буде продовжено!»*

18 років пропрацював на посаді спеціаліста-землевпорядника, перш ніж в листопаді 2015 року його обрали спочатку сільським головою Сереховичівської сільської ради, а в листопаді 2017 року— головою Сереховичівської ОТГ.«Мій багаторічний досвід роботи з проєктами та документацією, що стосуються земельних питань, дав можливість чітко усвідомити: розвивати села нашого краю можна і треба! Але для цього потрібно заручитися підтримкою керівників сусідніх сільських рад і бажанням самих мешканців. Так ми дійшли до рішення створити Сереховичівську ОТГ, — розповідає про досвід децентралізації Ростислав Тихонович.Сказати, що громаді на початках було просто — це нічого не сказати. На її теренах не було великих бюджетоутворюючих підприємств, села, які нічого не отримували в свою розбудову, практично зникали. Ніхто не вірив в те, що громада матиме успішний розвиток.Але в це повірили тоді ще голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, депутати ради Михайло Імберовський та Володимир Бондар, а також більшість депутатів обласної ради, і громаду внесли до перспективного плану.Сереховичівська ОТГ відбулась! Вона показала себе як таку, що успішно розвивається, яка має одну з найвищих в області динамік приросту власних надходжень, яка за три роки існуваннязросли в 4 рази.Завдяки цьому та підтримці народного депутата України, в селах побудовані нові та відремонтовані соціально-культурні об’єкти, такі як дитячий садок, будинки культури, ФАПи, приміщення ЦНАП, дороги, вуличне освітлення, проведено благоустрій кладовищ та зон відпочинку. В установах оновлюються системи опалення з ефектом енергозбереження. Також запрацювали пункт екстреної медичної допомоги та аптека, відкриваються торговельні заклади та створюються нові підприємства, села приєднані до високошвидкісної мережі інтернет.Налагоджено контроль за використанням природніх ресурсів та землі. Повністю збережено мережу медичних установ, не звільнено жодного медичного працівника. В амбулаторії працюють лікарі, зокрема й такі, що мають міжнародне визнання!Створено оптимальну мережу освітніх закладів, працюють програми з підтримки хворих, людей, які опинились в складних життєвих обставинах, військовослужбовців за контрактом, обдарованих дітей. Люди відчули й побачили – можна і треба змінюватися, вчитися відстоювати себе і свої права.«Пригадую, як обурилися місцеві мешканці, коли нашу громаду захотіли приєднати до іншої, — розповідає Ростислав Шиманський. — За півдня до сільради надійшло 1220 звернень місцевих мешканців, аби цього не допустити. І знову нас почули Степан Івахів і його помічники,тадопомогли розібратись у ситуації та підтримали позицію людей».Прикро, що свого часу до громади не приєднались села Соколищенської сільради, адже на їхню розбудову не доотримано близько 5 млн гривень, призупинена діяльність ФАПів.«Саме до їхнього відновлення найперше буде прикута моя увага, як і до максимальної підтримки діяльності освітніх закладів, що знаходяться на межі призупинення роботи», — резюмує Ростислав Шиманський чинний голова і вже кандидат на посаду голови Сереховичівської сільської об’єднаної територіальної громади.Балотується вкотре, бо добре знає, яких навичок вимагає ця робота. Потрібно бачити перспективу і працювати над стратегією розвитку громади, перебувати в постійному діалозі з мешканцями і чітко розуміти їхні потреби. Часто жертвувати особистим життям.«Але маю величезну підтримку від людей та команди «За майбутнє», хочу завершити початі проєкти, — каже кандидат. — Тому знаю, що успішний поступ Сереховичівської громади буде продовжено!».