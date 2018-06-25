У бюджеті Луцька хочуть передбачити гроші на лікування освітян, що захворіли на COVID-19





Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук зауважив, що пандемія набирає обертів у навчальних закладах.



«Поки що законодавець не прийняв закону про те, щоб відшкодовувати вчителям вартість лікування. Ми маємо йти на випередження, закласти кошти на такі витрати і підтримати нашого вчителя», - сказав депутат. Він запропонував передбачити мільйон у бюджеті на компенсацію лікування освітянам, що працюють у закладах середньої освіти.



Ігор Поліщук додав, що партія «За майбутнє» однією з першою порушила у Верховній Раді питання страхування освітян під час пандемії коронавірусу. Він попросив напрацювати механізм виділення коштів і підтримати проєкт рішення під час наступної сесії міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У бюджеті Луцька планують передбачити кошти на лікування освітян, що на роботі захворіли на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.Депутат Павло Данильчук зауважив, що пандемія набирає обертів у навчальних закладах. Днями померла вчителька 12-ої школи , хворіють інші вчителі. За його словами, перевести дистанційно все навчання, на жаль, нереально.«Поки що законодавець не прийняв закону про те, щоб відшкодовувати вчителям вартість лікування. Ми маємо йти на випередження, закласти кошти на такі витрати і підтримати нашого вчителя», - сказав депутат. Він запропонував передбачити мільйон у бюджеті на компенсацію лікування освітянам, що працюють у закладах середньої освіти.Ігор Поліщук додав, що партія «За майбутнє» однією з першою порушила у Верховній Раді питання страхування освітян під час пандемії коронавірусу. Він попросив напрацювати механізм виділення коштів і підтримати проєкт рішення під час наступної сесії міськради.

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