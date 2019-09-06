На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак
Сьогодні, 01:28
На перехресті пр. Волі – вул. Шевченка – вул. Богдана Хмельницького у Луцьку пропонують встановити новий дорожній знак.
Відповідну петицію зареєстрував Богдан Романюк. Автор петиції вважає, що це перехрестя аварійне, небезпечне та незручне, а тому з боку вулиці Шевченка – постійні затори.
«Воно й не дивно, тут знак «дати дорогу» і головна дорога змінює напрямок. Але не все так просто. В свідомості наших водіїв, якщо головна дорога змінює свій напрямок, дуже багато людей не вважає за потрібне вмикати вказівник повороту. У цьому випадку водії просто чекають, доки не стане зрозуміло, куди поїде авто. Це затягує процес, в деяких випадках навіть критично», - йдеться в петиції.
Відтак автор звернення пропонує рішення.
«На цьому перехресті потрібні два знаки «напрямок руху по смузі», трішки фарби – і все запрацює.
Лівий ряд – поворот ліворуч на Богдана Хмельницького. Правий ряд – рух прямо на вул. Шевченка і заїзд в двір.
Це дасть можливість на 2-3 секунди раніше розуміти наміри водія на головній дорозі, а отже пропускна спроможність цього перехрестя виросте, якщо не в рази то просто суттєво», - переконаний Богдан Романюк.
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Відповідну петицію зареєстрував Богдан Романюк. Автор петиції вважає, що це перехрестя аварійне, небезпечне та незручне, а тому з боку вулиці Шевченка – постійні затори.
«Воно й не дивно, тут знак «дати дорогу» і головна дорога змінює напрямок. Але не все так просто. В свідомості наших водіїв, якщо головна дорога змінює свій напрямок, дуже багато людей не вважає за потрібне вмикати вказівник повороту. У цьому випадку водії просто чекають, доки не стане зрозуміло, куди поїде авто. Це затягує процес, в деяких випадках навіть критично», - йдеться в петиції.
Відтак автор звернення пропонує рішення.
«На цьому перехресті потрібні два знаки «напрямок руху по смузі», трішки фарби – і все запрацює.
Лівий ряд – поворот ліворуч на Богдана Хмельницького. Правий ряд – рух прямо на вул. Шевченка і заїзд в двір.
Це дасть можливість на 2-3 секунди раніше розуміти наміри водія на головній дорозі, а отже пропускна спроможність цього перехрестя виросте, якщо не в рази то просто суттєво», - переконаний Богдан Романюк.
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Коментарі 1
Будуть їздити як телята, знак напрям руху вперто ігнорують
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