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На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак

На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак
На перехресті пр. Волі – вул. Шевченка – вул. Богдана Хмельницького у Луцьку пропонують встановити новий дорожній знак.

Відповідну петицію зареєстрував Богдан Романюк. Автор петиції вважає, що це перехрестя аварійне, небезпечне та незручне, а тому з боку вулиці Шевченка – постійні затори.

«Воно й не дивно, тут знак «дати дорогу» і головна дорога змінює напрямок. Але не все так просто. В свідомості наших водіїв, якщо головна дорога змінює свій напрямок, дуже багато людей не вважає за потрібне вмикати вказівник повороту. У цьому випадку водії просто чекають, доки не стане зрозуміло, куди поїде авто. Це затягує процес, в деяких випадках навіть критично», - йдеться в петиції.

Відтак автор звернення пропонує рішення.

«На цьому перехресті потрібні два знаки «напрямок руху по смузі», трішки фарби – і все запрацює.

Лівий ряд – поворот ліворуч на Богдана Хмельницького. Правий ряд – рух прямо на вул. Шевченка і заїзд в двір.

Це дасть можливість на 2-3 секунди раніше розуміти наміри водія на головній дорозі, а отже пропускна спроможність цього перехрестя виросте, якщо не в рази то просто суттєво», - переконаний Богдан Романюк.

На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак

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Теги: Шевченка, Волі, перехрестя, петиція, знак
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Коментарі 1
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Будуть їздити як телята, знак напрям руху вперто ігнорують
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