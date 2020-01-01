У Луцьку вкотре поцупили кликуна
Сьогодні, 14:28
У Луцьку вкрали фігурку кликуна, який приблизно місяць простояв на Братському мосту.
Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.
«Клей виявився міцним і арматура товста... Але нам показують, що можна ще і спиляти чи зрізати.... Звертаємося до усіх, хто займається скуповуванням металу! Крадій прийде до Вас!
Будьте мудрими, зателефонуйте в поліцію!», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що цей випадок крадіжки кликуна - не перший. Раніше скульптури «видирали» біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки та на вулиці Данила Галицького.
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Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.
«Клей виявився міцним і арматура товста... Але нам показують, що можна ще і спиляти чи зрізати.... Звертаємося до усіх, хто займається скуповуванням металу! Крадій прийде до Вас!
Будьте мудрими, зателефонуйте в поліцію!», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що цей випадок крадіжки кликуна - не перший. Раніше скульптури «видирали» біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки та на вулиці Данила Галицького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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