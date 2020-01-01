вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вкотре поцупили кликуна

У Луцьку вкотре поцупили кликуна
У Луцьку вкрали фігурку кликуна, який приблизно місяць простояв на Братському мосту.

Про це повідомили на сторінці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.

«Клей виявився міцним і арматура товста... Але нам показують, що можна ще і спиляти чи зрізати.... Звертаємося до усіх, хто займається скуповуванням металу! Крадій прийде до Вас!
Будьте мудрими, зателефонуйте в поліцію!», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цей випадок крадіжки кликуна - не перший. Раніше скульптури «видирали» біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки та на вулиці Данила Галицького.

У Луцьку вкотре поцупили кликуна


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кликун, Луцьк, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вкотре поцупили кликуна
Сьогодні, 14:28
Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
Сьогодні, 13:47
Луцька художниця, що мешкає у Гамбурзі, ініціювала відкриття вальдорфської школи у рідному місті
Сьогодні, 13:10
На «Ягодині» затримали псевдоавстрійця, який намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:20
Покарали острожанина, який збив автівкою оленів на Волині
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
У Луцьку вкотре вкрали скульптуру кликуна У Луцьку вкотре вкрали скульптуру кликуна
05 травень, 12:58
Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто Поліція затримала хлопця, який на автостоянці у Луцьку викрав зброю із авто
07 жовтень, 16:00
У луцькому «політесі» обікрали лабораторії У луцькому «політесі» обікрали лабораторії
05 жовтень, 12:02
У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО У Луцьку розшукують чоловіка, який забрав з обмінника 10 тисяч доларів. ФОТО
11 вересень, 18:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вкотре поцупили кликуна
Сьогодні, 14:28
 0
Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
Сьогодні, 13:47
 0
Луцька художниця, що мешкає у Гамбурзі, ініціювала відкриття вальдорфської школи у рідному місті
Сьогодні, 13:10
 0
На «Ягодині» затримали псевдоавстрійця, який намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:20
 0
Покарали острожанина, який збив автівкою оленів на Волині
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8