У Луцьку влаштували історичний квест для молоді. ВІДЕО





Учасники отримували завдання, подорожували містом та відповідали на запитання з історії України. Про це йдеться в сюжеті



У кожній команді, яка зареєструвалась на проходження квесту, п’ятеро учасників. Всього у центрі міста зібралося 17 команд, - розповів організатор заходу Олексій Мельник.



На мобільні телефони капітани кожної команди отримували завдання, для вирішення яких мали знайти певну локацію в центральній частині Луцька. Там на учасників чекали волонтери, які ставили учасникам команд запитання. Зокрема питали: коли був підписаний пакт Молотова — Ріббентропа, коли помер Коновалець, коли був проголошений перший Універсал і що саме проголошував четвертий Універсал.



До квесту долучилися студенти та школярі. Як розповіла капітанка однієї із команд Юлія Місюк, усі п'ятеро готувалися і повторювали історію України.



На кожній з локацій на учасників чекало нове завдання.



"Це креативні фото, інтелектуальні штуки, буде стрільба з лука. Також точка зі співами, все дуже різнобічно", - розповів Олексій Мельник.



За правильні відповіді на локаціях учасникам нараховували бали. За ними потім визначать переможців, які отримають подарунки. Зі слів організаторів, подібні історичні квести планують проводити декілька разів на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже сотня учасників взяли участь в історичному квесті під назвою "Знай наших!", який відбувся у Луцьку.Учасники отримували завдання, подорожували містом та відповідали на запитання з історії України. Про це йдеться в сюжеті Суспільного У кожній команді, яка зареєструвалась на проходження квесту, п’ятеро учасників. Всього у центрі міста зібралося 17 команд, - розповів організатор заходуНа мобільні телефони капітани кожної команди отримували завдання, для вирішення яких мали знайти певну локацію в центральній частині Луцька. Там на учасників чекали волонтери, які ставили учасникам команд запитання. Зокрема питали: коли був підписаний пакт Молотова — Ріббентропа, коли помер Коновалець, коли був проголошений перший Універсал і що саме проголошував четвертий Універсал.До квесту долучилися студенти та школярі. Як розповіла капітанка однієї із команд, усі п'ятеро готувалися і повторювали історію України.На кожній з локацій на учасників чекало нове завдання."Це креативні фото, інтелектуальні штуки, буде стрільба з лука. Також точка зі співами, все дуже різнобічно", - розповів Олексій Мельник.За правильні відповіді на локаціях учасникам нараховували бали. За ними потім визначать переможців, які отримають подарунки. Зі слів організаторів, подібні історичні квести планують проводити декілька разів на рік.

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