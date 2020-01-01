Під мерією Луцька – мітинг проти «коронавірусного» блоку у пологовому. ФОТО

На акцію протесту проти організації «коронавірусного» блоку у пологовому будинку міста Луцька зібралися працівники лікарні, які наразі не на роботі – після нічних змін або ж у відпустках.Організували протест 15 жовтня. Із самого ранку майже п’ятдесят людей із плакатами «COVID від малят» зібралися під Луцькою міською радою, аби вплинути на рішення депутатів.Завідувач відділенням дитячої реанімаціїрозповів, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих на коронавірус та пояснив чому.«Ми зібралися, аби міська рада нас почула. Рішення зробити ковідний корпус на базі акушерського відділення пологового будинку є не дуже невірним», - говорить Віталій Богданович.Медики аргументують це тим, що, приміром, якщо пацієнтів з акушерського корпусу «переселять» у гінекологічне відділення і зроблять там родзали, то відстань між ними – 20 метрів.«Це спільна каналізація, харчоблок, теж саме повітря...Перший поверх і так переоблаштували для прийому хворих на коронавірус вагітних зі всієї Волині...», - зауважує медик.Щодо позиції радника міського голови Ігоря Поліщука, який зазначає, що в пологовому – більше кисневих точок, то каже, що це і взагалі не аргумент, адже зі слів лікаря, що їх можна облаштувати будь-де і навіть у пологовому доведеться все змінювати.«Якщо переобладнувати акушерський корпус, то кисневу систему доведеться повністю перероблювати, адже наразі вони є лише у дитячій реанімації і на другому поверсі у двох палатах. Потрібно буде однаково далі проводити кисневі точки. У нас є цистерна з киснем, по-моєму, всього на 2 тони, але якщо робити «коронавірусний» госпіталь, то потрібно буде змінювати систему і об‘єм киснюсподіваються, що депутати приймуть інше рішення і не наражатимуть дітей на небезпеку», - зазначив Віталій Богданович.Сьогодні, 15 жовтня, о 15 годині в пологовий приїдуть представники облдержадміністрації та міськради, аби обговорити проблему.