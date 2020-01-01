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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей

На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей
Любешівський ліцей закрили через спалах коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що у ліцей зареєстрували 25 випадків коронавірусу, зокрема серед захворілих – 13 учнів.

«Цей ліцей призупинив діяльність від учора», - сказала Янко.

За її словами, щодоби реєструють до 7 нових випадків COVID-19 серед учнів. Донедавна фіксували до 20 випадків серед персоналу, а 15 жовтня цей показник сягнув 32 осіб. За тиждень кількість уражених інфекцією навчальних закладів зросла на 10 % і становить понад 160.

Загалом захворіло 370 людей із числа персоналу та 120 учнів. Нині продовжують хворіти 156 працівників і 51 школяр.

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Теги: коронавірус, школа, спалах, Любешівський район
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