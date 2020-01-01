На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей
Сьогодні, 13:30
Любешівський ліцей закрили через спалах коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що у ліцей зареєстрували 25 випадків коронавірусу, зокрема серед захворілих – 13 учнів.
«Цей ліцей призупинив діяльність від учора», - сказала Янко.
За її словами, щодоби реєструють до 7 нових випадків COVID-19 серед учнів. Донедавна фіксували до 20 випадків серед персоналу, а 15 жовтня цей показник сягнув 32 осіб. За тиждень кількість уражених інфекцією навчальних закладів зросла на 10 % і становить понад 160.
Загалом захворіло 370 людей із числа персоналу та 120 учнів. Нині продовжують хворіти 156 працівників і 51 школяр.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що у ліцей зареєстрували 25 випадків коронавірусу, зокрема серед захворілих – 13 учнів.
«Цей ліцей призупинив діяльність від учора», - сказала Янко.
За її словами, щодоби реєструють до 7 нових випадків COVID-19 серед учнів. Донедавна фіксували до 20 випадків серед персоналу, а 15 жовтня цей показник сягнув 32 осіб. За тиждень кількість уражених інфекцією навчальних закладів зросла на 10 % і становить понад 160.
Загалом захворіло 370 людей із числа персоналу та 120 учнів. Нині продовжують хворіти 156 працівників і 51 школяр.
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