На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей

Любешівський ліцей закрили через спалах коронавірусної інфекції.Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що у ліцей зареєстрували 25 випадків коронавірусу, зокрема серед захворілих – 13 учнів.«Цей ліцей призупинив діяльність від учора», - сказала Янко.За її словами, щодоби реєструють до 7 нових випадків COVID-19 серед учнів. Донедавна фіксували до 20 випадків серед персоналу, а 15 жовтня цей показник сягнув 32 осіб. За тиждень кількість уражених інфекцією навчальних закладів зросла на 10 % і становить понад 160.Загалом захворіло 370 людей із числа персоналу та 120 учнів. Нині продовжують хворіти 156 працівників і 51 школяр.