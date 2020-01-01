Як живе волинське місто з «червоної зони». ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
З 19 жовтня у місті Нововолинськ тут діють додаткові обмежувальні заходи.
Про це розповів Суспільному перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.
Рішення про впровадження «червоної зони» ухвалила державна комісія ТЕБ та НС, після цього міська рада, - каже заступник міського голови Андрій Сторонський. Від сьогодні школярі пішли на двотижневі канікули. У ДНЗ Нововолинська працюють чергові групи, керівників ринку попереджено про суворе забезпечення карантинних та протиепідеміологічних заходів. Громадський транспорт в місті їздить. Працює міська автостанція.
Магазини, салони краси, стоматполіклініки, банки, заклади громадського харчування у місті працюють. Ринок для відвідувачів відкритий. На ринку одні підприємці відгороджуються захисними екранами, інші - ні. Не всі відвідувачі ходять в масках.
"У місті триває ріст захворюваності, - каже керівниця місцевого лабораторного центру Наталія Мариніна, – щоденно реєструють близько 20 нових випадків хвороби".
"Зареєстровано у нас всього - 912 випадків, тенденція спостерігається до росту захворюваності. Тому необхідно дотримуватися усіх протиепідемічних заходів", - каже жінка.
Нововолинська міська лікарня - одна з семи опорних на Волині. Тут надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У медзакладі розгорнули 55 ліжок для хворих на ковід-19, раніше було 23, - розповідає заступниця директора медзакладу Олімпіада Галас. Інфекційне відділення розташоване в окремому корпусі. Додатково працює реанімаційне відділення, для 6 пацієнтів з COVID- 19. У зв’язку з оголошенням "червоної зони" планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, переносять, - каже медик. На даний час у лікарні 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID- 19, 4 людини - у реанімації.
Жителька Нововолинська Ірина Новак каже, що знає про те, що місто віднесли до "червоної" зони. Вона помітила, що люди відсьогодні скрізь у масках - і в магазинах, і на ринку, і в маршрутах. "Бо раніше нововолинці дозволяли собі вольності без масок", - каже жінка.
Місто Нововолинськ, а також Володимир-Волинський та Ківерцівський район Волинської області від 19 жовтня за рішенням ТЕБ та НС опинились у "червоній зоні" та перебуватимуть там до нового карантинного розподілу - впродовж 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.
Рішення про впровадження «червоної зони» ухвалила державна комісія ТЕБ та НС, після цього міська рада, - каже заступник міського голови Андрій Сторонський. Від сьогодні школярі пішли на двотижневі канікули. У ДНЗ Нововолинська працюють чергові групи, керівників ринку попереджено про суворе забезпечення карантинних та протиепідеміологічних заходів. Громадський транспорт в місті їздить. Працює міська автостанція.
Магазини, салони краси, стоматполіклініки, банки, заклади громадського харчування у місті працюють. Ринок для відвідувачів відкритий. На ринку одні підприємці відгороджуються захисними екранами, інші - ні. Не всі відвідувачі ходять в масках.
"У місті триває ріст захворюваності, - каже керівниця місцевого лабораторного центру Наталія Мариніна, – щоденно реєструють близько 20 нових випадків хвороби".
"Зареєстровано у нас всього - 912 випадків, тенденція спостерігається до росту захворюваності. Тому необхідно дотримуватися усіх протиепідемічних заходів", - каже жінка.
Нововолинська міська лікарня - одна з семи опорних на Волині. Тут надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У медзакладі розгорнули 55 ліжок для хворих на ковід-19, раніше було 23, - розповідає заступниця директора медзакладу Олімпіада Галас. Інфекційне відділення розташоване в окремому корпусі. Додатково працює реанімаційне відділення, для 6 пацієнтів з COVID- 19. У зв’язку з оголошенням "червоної зони" планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, переносять, - каже медик. На даний час у лікарні 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID- 19, 4 людини - у реанімації.
Жителька Нововолинська Ірина Новак каже, що знає про те, що місто віднесли до "червоної" зони. Вона помітила, що люди відсьогодні скрізь у масках - і в магазинах, і на ринку, і в маршрутах. "Бо раніше нововолинці дозволяли собі вольності без масок", - каже жінка.
Місто Нововолинськ, а також Володимир-Волинський та Ківерцівський район Волинської області від 19 жовтня за рішенням ТЕБ та НС опинились у "червоній зоні" та перебуватимуть там до нового карантинного розподілу - впродовж 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія біля історичного факультету ВНУ. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Як живе волинське місто з «червоної зони». ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Новорічні та різдвяні свята: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:39
Волинянина оштрафували за порушення правил полювання
Сьогодні, 20:15