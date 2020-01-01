Як живе волинське місто з «червоної зони». ВІДЕО





Про це розповів Андрій Сторонський.



Рішення про впровадження «червоної зони» ухвалила державна комісія ТЕБ та НС, після цього міська рада, - каже заступник міського голови Андрій Сторонський. Від сьогодні школярі пішли на двотижневі канікули. У ДНЗ Нововолинська працюють чергові групи, керівників ринку попереджено про суворе забезпечення карантинних та протиепідеміологічних заходів. Громадський транспорт в місті їздить. Працює міська автостанція.



Магазини, салони краси, стоматполіклініки, банки, заклади громадського харчування у місті працюють. Ринок для відвідувачів відкритий. На ринку одні підприємці відгороджуються захисними екранами, інші - ні. Не всі відвідувачі ходять в масках.



"У місті триває ріст захворюваності, - каже керівниця місцевого лабораторного центру Наталія Мариніна, – щоденно реєструють близько 20 нових випадків хвороби".



"Зареєстровано у нас всього - 912 випадків, тенденція спостерігається до росту захворюваності. Тому необхідно дотримуватися усіх протиепідемічних заходів", - каже жінка.



Нововолинська міська лікарня - одна з семи опорних на Волині. Тут надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У медзакладі розгорнули 55 ліжок для хворих на ковід-19, раніше було 23, - розповідає заступниця директора медзакладу Олімпіада Галас. Інфекційне відділення розташоване в окремому корпусі. Додатково працює реанімаційне відділення, для 6 пацієнтів з COVID- 19. У зв’язку з оголошенням "червоної зони" планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, переносять, - каже медик. На даний час у лікарні 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID- 19, 4 людини - у реанімації.



Жителька Нововолинська Ірина Новак каже, що знає про те, що місто віднесли до "червоної" зони. Вона помітила, що люди відсьогодні скрізь у масках - і в магазинах, і на ринку, і в маршрутах. "Бо раніше нововолинці дозволяли собі вольності без масок", - каже жінка.



Місто Нововолинськ, а також Володимир-Волинський та Ківерцівський район Волинської області від 19 жовтня за рішенням ТЕБ та НС опинились у "червоній зоні" та перебуватимуть там до нового карантинного розподілу - впродовж 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 19 жовтня у місті Нововолинськ тут діють додаткові обмежувальні заходи.Про це розповів Суспільному перший заступник Нововолинського міського головиРішення про впровадження «червоної зони» ухвалила державна комісія ТЕБ та НС, після цього міська рада, - каже заступник міського голови Андрій Сторонський. Від сьогодні школярі пішли на двотижневі канікули. У ДНЗ Нововолинська працюють чергові групи, керівників ринку попереджено про суворе забезпечення карантинних та протиепідеміологічних заходів. Громадський транспорт в місті їздить. Працює міська автостанція.Магазини, салони краси, стоматполіклініки, банки, заклади громадського харчування у місті працюють. Ринок для відвідувачів відкритий. На ринку одні підприємці відгороджуються захисними екранами, інші - ні. Не всі відвідувачі ходять в масках."У місті триває ріст захворюваності, - каже керівниця місцевого лабораторного центру, – щоденно реєструють близько 20 нових випадків хвороби"."Зареєстровано у нас всього - 912 випадків, тенденція спостерігається до росту захворюваності. Тому необхідно дотримуватися усіх протиепідемічних заходів", - каже жінка.Нововолинська міська лікарня - одна з семи опорних на Волині. Тут надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У медзакладі розгорнули 55 ліжок для хворих на ковід-19, раніше було 23, - розповідає заступниця директора медзакладу Олімпіада Галас. Інфекційне відділення розташоване в окремому корпусі. Додатково працює реанімаційне відділення, для 6 пацієнтів з COVID- 19. У зв’язку з оголошенням "червоної зони" планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, переносять, - каже медик. На даний час у лікарні 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID- 19, 4 людини - у реанімації.Жителька Нововолинськакаже, що знає про те, що місто віднесли до "червоної" зони. Вона помітила, що люди відсьогодні скрізь у масках - і в магазинах, і на ринку, і в маршрутах. "Бо раніше нововолинці дозволяли собі вольності без масок", - каже жінка.Місто Нововолинськ, а також Володимир-Волинський та Ківерцівський район Волинської області від 19 жовтня за рішенням ТЕБ та НС опинились у "червоній зоні" та перебуватимуть там до нового карантинного розподілу - впродовж 14 днів.

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