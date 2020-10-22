15 тисяч хворих на Covid-19 у Чехії: мер Праги піде працювати в лікарню
22 жовтень, 23:38
У Празі зростає кількість хворих на коронавірус. На тлі такої ситуації мер Праги Зденек Гржиб вирішив допомогти хворим своїми силами.
З наступного тижня він піде працювати волонтером до однієї з лікарень, пишуть Факти.
Мер запевнив, що управління міста забезпечене.
"З вівторка я йду працювати волонтером до однієї з лікарень Праги. Я хочу запропонувати свою допомогу в цей складний період. Люди в лікарнях потребують нашої підтримки", – повідомив мер.
Зденек Гржиб продовжить брати учать в засіданнях кризового персоналу та міської ради. Мер Праги має медичну освіту і таким чином хоче нею скористатися. Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету із спеціалізацією радіології та променевої хвороби.
За минулу добу в Чехії виявили 14 968 нових випадків інфікування коронавірусом. Прем’єр Чехії Андрій Бабіш стверджує, що локальні карантинні обмеження не дієві. Тому з 21 жовтня влада Чехії посилює карантин в країні.
Нині у Чехії понад 125 тис. хворих. 21 жовтня влада країни ухвалила рішення закрити всі магазини та малий бізнес, за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек.
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З наступного тижня він піде працювати волонтером до однієї з лікарень, пишуть Факти.
Мер запевнив, що управління міста забезпечене.
"З вівторка я йду працювати волонтером до однієї з лікарень Праги. Я хочу запропонувати свою допомогу в цей складний період. Люди в лікарнях потребують нашої підтримки", – повідомив мер.
Зденек Гржиб продовжить брати учать в засіданнях кризового персоналу та міської ради. Мер Праги має медичну освіту і таким чином хоче нею скористатися. Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету із спеціалізацією радіології та променевої хвороби.
За минулу добу в Чехії виявили 14 968 нових випадків інфікування коронавірусом. Прем’єр Чехії Андрій Бабіш стверджує, що локальні карантинні обмеження не дієві. Тому з 21 жовтня влада Чехії посилює карантин в країні.
Нині у Чехії понад 125 тис. хворих. 21 жовтня влада країни ухвалила рішення закрити всі магазини та малий бізнес, за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек.
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