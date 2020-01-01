У ресторація «Брама» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 13:29
У ресторації "Брама у світ смаків" з'явилися нові комплексні обіди.
Про це повідомляють в адмінстрації закладу.
"Замовляйте з 12:00-15:00 та обідайте повноцінно смачними стравами від ресторації "Брама"", - йдеться у дописі.
Замовлення можна зробити з 12 до 15 години за телефоном: (067) 332 28 57
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Про це повідомляють в адмінстрації закладу.
"Замовляйте з 12:00-15:00 та обідайте повноцінно смачними стравами від ресторації "Брама"", - йдеться у дописі.
Замовлення можна зробити з 12 до 15 години за телефоном: (067) 332 28 57
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