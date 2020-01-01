У ресторація «Брама» – нові комплексні обіди*





Про це повідомляють в адмінстрації закладу.



"Замовляйте з 12:00-15:00 та обідайте повноцінно смачними стравами від ресторації "Брама"", - йдеться у дописі.



Замовлення можна зробити з 12 до 15 години за телефоном: (067) 332 28 57





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ресторації "Брама у світ смаків" з'явилися нові комплексні обіди.Про це повідомляють в адмінстрації закладу."Замовляйте з 12:00-15:00 та обідайте повноцінно смачними стравами від ресторації "Брама"", - йдеться у дописі.Замовлення можна зробити з 12 до 15 години за телефоном:

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