27 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ольга Куліш (на фото).



Також день народження святкує журналіст Сергій Олешкевич та колишній депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.



Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.

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