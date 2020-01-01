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27 жовтня на Волині: гортаючи календар

27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Ольга Куліш (на фото).

Також день народження святкує журналіст Сергій Олешкевич та колишній депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Микола.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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