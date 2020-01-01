На Харківщині вибухнула газова підстанція: є загиблі і багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 14:55
В селі Березівське Дергачівського району на Харківщині на території газорозподільчої підстанції стався вибух.
Інцидент трапився 28 жовтня об 11:35, - інформує управління ДСНС України у Харківській області.
За попередніми даними на місці події 2 людей загинуло та 9 чоловік постраждало.
В результаті вибуху відбулось часткове руйнування будівлі ГРП та загоряння газу. На місці події працюють підрозділи ДСНС.
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Інцидент трапився 28 жовтня об 11:35, - інформує управління ДСНС України у Харківській області.
За попередніми даними на місці події 2 людей загинуло та 9 чоловік постраждало.
В результаті вибуху відбулось часткове руйнування будівлі ГРП та загоряння газу. На місці події працюють підрозділи ДСНС.
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