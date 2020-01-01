На Харківщині вибухнула газова підстанція: є загиблі і багато постраждалих. ФОТО





Інцидент трапився 28 жовтня об 11:35, - інформує управління ДСНС України у Харківській області.



За попередніми даними на місці події 2 людей загинуло та 9 чоловік постраждало.



В результаті вибуху відбулось часткове руйнування будівлі ГРП та загоряння газу. На місці події працюють підрозділи ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Березівське Дергачівського району на Харківщині на території газорозподільчої підстанції стався вибух.Інцидент трапився 28 жовтня об 11:35, - інформує управління ДСНС України у Харківській області.За попередніми даними на місці події 2 людей загинуло та 9 чоловік постраждало.В результаті вибуху відбулось часткове руйнування будівлі ГРП та загоряння газу. На місці події працюють підрозділи ДСНС.

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