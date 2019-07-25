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Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання

Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
30 жовтня на Заході України відчутно похолодає, вдень там буде до +9+13 градусів. В суботу це похолодання пошириться далі.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, у більшості областей України в п'ятницю, очікують +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів.
Дощі 30-го жовтня пройдуть місцями в західних областях, на Луганщині, у Вінницькій та Одеській областях, дійдуть до Черкащини, Житомирщини та Київщини.

У Карпатах можливий мокрий сніг. На решті теритої України – завтра без істотних опадів.

У Києві п'ятниця, 30 жотвня, буде вологою, з туманами та періодичним дощем, температура повітря ще триматиметься за +12 градусів. А ось вихідними у столиці похолодає до +7+10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень - без істотних опадів.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, похолодання
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