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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Рекордна кількість смертей та нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині станом на 3 листопада

Рекордна кількість смертей та нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині станом на 3 листопада
На Волині за останню добу зареєстрували 251 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 217 осіб. Вісім випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 7, м.Володимир-Волинський – 1).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 52, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 21, Горохівський район – 27, Іваничівський район – 8, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 15, Локачинський район – 1, Любомльський район – 6, Любешівський район – 10, Луцький район – 14, Маневицький район – 22, Ратнівський район – 10, Рожищенський район – 2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 14.

Загалом станом на 3 листопада в області зареєстрували 14 234 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 772 у дітей та 1353 у медичних працівників. Одужало 8133 особи, з них 489 дітей та 945 медичних працівники. 281 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 11 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 3295 (в т. ч. 86 летальних)
Луцький район – 1215 (в т. ч. 23 летальних)
м. Нововолинськ – 1201 (в т. ч. 24 летальних)
Володимир-Волинський район – 1252 (в т. ч. 14 летальних)
Горохівський район – 661 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район – 359 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 536 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1348 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1227 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 184
Любомльський район – 339 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 483 (в т. ч. 9 летальних)
Маневицький район – 669 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 438 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 350 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район – 193 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 355 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)

Всього з початку року зареєстрували 15895 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 251 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 79367 осіб. За останню добу обстежили 789 осіб.

Методом ІФА на COVID-19 провели 77995 обстежень. За останню добу обстежили — 1002 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 949, приватними – 33.

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Теги: статистика, коронавірус, Волинь
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