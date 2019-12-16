Через аварію на електромережах більша частина Луцька – без води. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



У результаті несправності більша частина міста лишилася без водопостачання. Наразі електрики працюють над усуненням наслідків аварійної зупинки подачі електроенергії.



Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно півтори години.



ОНОВЛЕНО



Станом на 3 листопада 15:40 аварійну ситуацію ліквідували, а водопостачання відновили.

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