Через аварію на електромережах більша частина Луцька – без води. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:17
Через аварійну ситуацію на електромережах у вівторок, 3 листопада, зупинився Дубнівський водозабір.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
У результаті несправності більша частина міста лишилася без водопостачання. Наразі електрики працюють над усуненням наслідків аварійної зупинки подачі електроенергії.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно півтори години.
ОНОВЛЕНО
Станом на 3 листопада 15:40 аварійну ситуацію ліквідували, а водопостачання відновили.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
У результаті несправності більша частина міста лишилася без водопостачання. Наразі електрики працюють над усуненням наслідків аварійної зупинки подачі електроенергії.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно півтори години.
ОНОВЛЕНО
Станом на 3 листопада 15:40 аварійну ситуацію ліквідували, а водопостачання відновили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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